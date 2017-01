Sección > Lanzarote



El concejal de Juventud y Deportes de la capital enumera a Oswaldo Betancort, Marci Acuña, Pedro San Ginés, Antonio Morales y Echedey Eugenio como posibles aspirantes para hacerse con la Secretaría General de CC en Lanzarote tras el Congreso insular previsto para el 22 de abril



Jacobo Lemes reconoce que siguen existiendo discrepancias entre CC y PSOE en el seno del Gobierno de Arrecife

Crónicas · 13 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, Jacobo Lemes , ha admitido este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que por mucho que se pretenda disimular y que la ruptura del pacto en el Gobierno de Canarias no afecte a instituciones públicas de la Isla, siguen existiendo discrepancias entre CC y PSOE en el seno del Gobierno de Arrecife. "Estamos intentando trabajar por la ciudad y no salir a los medios a hablar de las diferencias que existen entre los dos partidos, pues hay diferencias como en todo grupo de gobierno", ha manifestado Lemes abiertamente en su intervención en el programa ’A buena hora’. "Nos llevamos mejor o peor, pero desde luego, lo que no vamos a hacer es perder el tiempo desde mi Área de Gobierno para salir a la prensa y ponernos a parir", ha manifestado. Respecto a las discrepancias públicas entre CC y PSOE sobre la apertura o el cierre al tráfico de la Avenida Marítima de Arrecife, Lemes ha recordado que "desde la Alcaldía nos dicen que se han pedido una serie de informes a Consumo, a Movilidad y al Gobierno de Canarias, que estamos esperando para poder seguir presionando". El edil nacionalista ha recordado el "enfrentamiento" de los concejales de CC con la alcaldesa en el polémico pleno del pasado mes de octubre. "Esa Avenida tiene que estar abierta pues ejemplo hemos tenido en Navidad del poco uso que ha tenido y del poco consumo que ha producido, y cuyos números se conocerán en los próximos días", ha indicado. En versión del edil de CC, "estamos dentro de un Gobierno, dentro de un pacto que nuestro partido firmó y porque nuestro partido lo ha querido así, pero cuando uno u otro partido nos dé las indicaciones, nos iremos o se irán para casa. En política todo es posible", ha advertido Jacobo Lemes. Posibles candidatos a la Secretaría General de CC en Lanzarote Por otro lado, en cuanto a la cita congresual de los nacionalistas canarios en Lanzarote, el responsable de Juventud y Deportes en la capital ha citado a Oswaldo Betancort, alcalde de Teguise; a Marci Acuña, diputado regional y alcalde de Haría; a Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote; a Antonio Morales, secretario de Organización de CC y consejero del sector primario en el Cabildo; y a Echedey Eugenio, secretario de Comunicación del partido y consejero de Turismo y Residuos, en este orden, como posibles aspirantes para hacerse con la Secretaría General de CC en Lanzarote de cara al Congreso insular previsto para el 22 de abril. "Tenemos muchos nombres sobre la mesa y parece que David de la Hoz [actual secretario general] parece que se ha desmarcado. Desde luego que un alcalde como Oswaldo Betancort, que ha logrado mayoría absoluta, puede liderar el partido perfectamente", ha afirmado al respecto. Lemes ha dicho que está "de acuerdo con que necesitamos hacer autocrítica ya que hemos perdido nuestro discurso nacionalista, que hay que reforzar", ha dicho. "Para eso se ha convocado este Congreso, para debatir y aprobar estatutos, que somos muchos los que ni los abrimos ni los leemos", ha admitido el concejal de CC. Lemes ha apostado en este sentido por que sean preferiblemente cargos orgánicos los que opten a liderar el proyecto nacionalista en Lanzarote. "El Congreso se ha convocado para que salgamos reforzados", ha refrendado. Versión imprimir



