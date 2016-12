Sección >

El concejal de CC en Arrecife dice que aunque no comparte algunos criterios de la última comparecencia de la alcaldesa, ve a Eva de Anta poco a poco haciéndose al cargo de regidora. La recuperación de las buenas relaciones entre los socios no ha evitado que este sábado se hable de nuevo de la posible ruptura del acuerdo en la tercera capital de Canarias

Jacobo Lemes critica que CC obligara hasta ahora a los concejales de Arrecife a mantener el pacto con el PSOE mientras los nacionalistas incurren en diversos incumplimientos del pacto en otras islas

El concejal de Coalición Canaria (CC) y responsable de las áreas de Deportes y Juventud en el Ayuntamiento de Arrecife, Jacobo Lemes, ha realizado este viernes un ejercicio de autocrítica con su propia formación política respecto a las gestiones internas en relación al actual pacto en cascada que los nacionalistas mantenían hasta este viernes con los socialistas en el ámbito de las instituciones públicas de Canarias. Lemes ha criticado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que su partido obligara hasta ahora a los concejales de Arrecife a mantener el pacto con el PSOE a sabiendas de que ha habido razones más que justificadas para romper la alianza mientras por el contrario los nacionalistas han venido incurriendo en diversos incumplimientos del pacto en otras islas del Archipiélago, en especial en Tenerife. La situación, lógicamente, ha dado un vuelto tras conocerse este viernes que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha destituido a los consejeros del PSOE del Ejecutivo autónomo. Una situación que se veía venir y que en el caso de los concejales de la capital lanzaroteña no les coge por sorpresa. Ahora la clave está en saber cómo va a actuar el PSOE, sobre todo en instituciones como Arrecife donde la relación no es precisamente armoniosa. Este sábado, de hecho, entre las especulaciones que se dan aparece la posibilidad de que uno de los primeros acuerdos que caiga tras la ruptura del Ejecutivo regional sea el de la tercera capital del Archipiélago.

"No comparto que en otros municipios se lleven a cabo incumplimientos y se impongan ciertos aspectos y no se abran expedientes por afinidad o no, mientras que en otros municipios nos paran", ha manifestado Lemes visiblemente molesto en declaraciones al programa ’A buena hora’. El edil de CC ha dejado claro que "nosotros tenemos que cumplir un pacto, estamos trabajando por Arrecife y lo que no podemos es estar todos los días en los medios de comunicación diciendo que nos vamos y que nos quedamos a la vez". "Yo voy a trabajar por el municipio y el día que nos den indicaciones porque nos tenemos que ir, nos iremos. Lo que no voy a hacer", ha insistido, "es salir cada día en la prensa diciendo que me voy y a la vez que me quedo". "Eso no es serio", ha criticado.

Por otro lado, en cuanto a la actual situación del pacto de gobierno en el Ayuntamiento capitalino, el concejal de CC en Arrecife ha advertido de que aunque no comparte algunos criterios con la alcaldesa, parece que Eva de Anta va haciéndose cada vez más al cargo de regidora.

El responsable de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife cree que ya se le va viendo a la dirigente socialista mucho más serena en los plenos municipales. "Ayer [este jueves la alcaldesa compareció por petición del Partido Popular, pero la verdad es que no comparto sus criterios pues no contestó a las preguntas del PP", ha dicho sobre la petición de los populares para que la regidora explicara las gestiones del Gobierno capitalino en relación a las inversiones que el Ayuntamiento recibirá del Presupuesto del Gobierno de Canarias. "Eso sí", ha señalado Lemes, "su actitud en el pleno de ayer fue mucho mejor que en otros plenos, en los que la he visto más nerviosa y mucho más alterada. Ayer", ha insistido, "estuvo más serena y ya va haciéndose más al puesto".

Aún así, Jacobo Lemes le reclama a Eva de Anta que cuando un grupo político pida que se aborde una asunto en un pleno, como ocurrió este jueves con el PP, se lo prepare para que se pueda dar respuesta en el mismo. "Es verdad que cuando se comparece, habría que contestar no en base a un papel que se le da a la oposición pues si no, más que una comparecencia, esto es la entrega de un informe", ha indicado.

En el capítulo relacionado con los acuerdos plenarios de este jueves, Jacobo Lemes ha destacado el apoyo recibido por la Corporación para que el Ayuntamiento inicie el proceso de licitación del Parque Deportivo Municipal y del Pabellón de Argana. Además, ha recalcado que es un gran paso hacia la legalización y reapertura del Palacio Municipal de Deportes.

Lemes ha puesto en valor, por otra parte, que esta va a ser la primera vez tras cuatro o cinco años en la misma línea, en que, tras otro de los acuerdos plenarios cerrados este jueves, el Consistorio adjudique de forma definitiva las subvenciones deportivas de concurrencia competitiva 2015/2016 por 340.000 euros con tan poco desfase temporal desde la celebración de dicha temporada, un aspecto temporal, ha advertido, en el que el grupo de gobierno de la capital espera incluso mejorar los ratios y plazos.