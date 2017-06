Sección > Sociedad



La I Semana Internacional de Videoarte de Lanzarote ya tiene a sus ganadores tras tres días de exhibición en el CIC El Almacén



Isabel Llaguno y Raisa Madut, ganadoras de la 1ª Semana Internacional de Videoarte de Lanzarote

Crónicas · 6 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La I Semana Internacional de Videoarte de Lanzarote ya tiene a sus ganadores. Tras tres días de exhibición en el CIC El Almacén, el evento organizado por el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Consejería tutelada por el consejero Óscar Pérez, y comisariado y coordinado por Adonay Bermúdez, ha dado a conocer los nombres de los ganadores de su primera edición. Isabel Llaguno (Ecuador, 1992) se ha alzado con el premio en la sección de Internacional con su vídeo Me quiero casar (2017). Así lo decidió un jurado compuesto por Emilio Ramal Soriano (Coordinador de Audiovisual de TEA Tenerife Espacio de las Artes), Eli Cortiñas (artista) y José Ramón Betancort (técnico del Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote). El premio conlleva una cuantía en metálico de 500 euros. Por otro lado, Raisa Maudit (La Palma, 1986) ha ganado la sección Canaria, gracias a su vídeo Lectura y adoctrinamiento (2015). El premio recibido consta de 500 euros y una beca de residencia de un mes en Addaya Centre d’Art Contemporani (billete y estancia sufragados). El jurado de la sección canaria, precisa el departamento de Cultura del Cabildo en nota de prensa, estuvo compuesto por Emilio Ramal Soriano (Coordinador de Audiovisual de TEA Tenerife Espacio de las Artes), María Cañas (artista) y Tomeu Simonet (director de Addaya Centre d’Art Contemporani). En la organización de este evento han colaborado el Addaya Centre d’Art Contemporani de Mallorca, el Tea Tenerife, la colección de DKV Seguros, y el festival de videoarte Over The Real. Versión imprimir



