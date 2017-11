Sección > Canarias



Isaac Castellano y Pedro San Ginés destacan el equilibrio entre el sector turístico y la defensa del paisaje

El consejero de Turismo y el presidente del Cabildo de Lanzarote representaron a Canarias en la Embajada de Italia en la presentación del libro y el documental homónimo ‘Lanzarote, Jardín de Cactus. Premio ‘Carlos Scarpa per il giardino 2017’ Crónicas · 17 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Acto en la Embajada de Italia en Madrid. El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, destacaron este jueves en Madrid el equilibrio entre el sector turístico y la defensa de la naturaleza "como una de las riquezas más importantes que dejó la obra de César Manrique". Así lo manifestaron en la embajada de Italia durante la presentación de un documental y un libro sobre Lanzarote y la obra de César Manrique, realizados tras la entrega del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2017 concedido al Jardín de Cactus por la Fundación Benetton. El Gobierno canario explica este viernes al respecto en un comunicado que el consejero de Turismo, Cultura y Deportes agradeció el premio concedido y afirmó que refuerza a Canarias, y en concreto a Lanzarote, como "referente internacional que representa cómo la cultura y la belleza conviven con la industria turística y la defensa de nuestro paisaje y del territorio, uno de los temas que probablemente más nos identifiquen como canarios", afirmó. "El paisaje que hoy tenemos es la suma de siglos de convivencia y mantener ese equilibrio no siempre ha sido fácil en un territorio complejo y fragmentado como Canarias", recalcó. En su discurso, Isaac Castellano mencionó a César Manrique y destacó "su actitud, su activismo volcado en la defensa del paisaje y la arquitectura y en la creación de espacios culturales únicos, bellos, que subraya su posición de preeminencia en el arte y en la cultura canaria del siglo XX como referente simbólico". Asimismo, apuntó que en su creación se recoge "cómo transformar desde la reflexión y el respeto, la realidad del medio natural sobre el que se actúa, y cómo convertir, con delicadeza e inteligencia, un medio poco atractivo en algo que, además, era importante que así fuera percibido por la colectividad donde vivía". Por su parte, Pedro San Ginés explicó el origen del Jardín de Cactus, "un conjunto artístico fruto de la mente inquieta de César Manrique, que transformó lo que eran los restos de una antigua cantera en lo que es una muestra clara y rotunda de lo que era su Arte total", y desveló algunos de las riquezas que esconde "una llamativa y espectacular explosión de color en la que reinan el silencio, la armonía y la paz". El presidente recordó que "el Jardín de Cactus fue el último proyecto de Manrique incorporado a la Red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, un conjunto artístico de dimensiones colosales que alumbró una nueva forma de vida para la sociedad de la isla", y finalizó su intervención dando las gracias a los trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, "personificados en la figura de Antonio Martín, porque son ellos quienes tienen la responsabilidad de atender y cuidar el regalo que hizo César Manrique a Lanzarote". Un viaje por la transformación de César Manrique Durante el acto, que contó con la presencia del presidente del director de la Fondazione Benetton, Marco Tamaro, los coordinadores del libro, Patrizia Boschiero, Luigi Latini y Juan Manuel Palerm explicaron que Lanzarote, Jardín de Cactus. Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2017 es una aproximación desde los paisajes de lava, asociados a su origen geológico, hasta el Jardín de Cactus que refleja los valores de la transformación de César Manrique. El libro recoge testimonios de Fernando Castro Borrego, Fernando Gómez Aguilera, Juan Gopar, Wolfredo Wildpret, Luis Vicente Elías, Leandro Caraballo, Giuseppe Barbera y José Tito Rojo, y un capítulo de Antonio Martín Santos, responsable mimar las casi 5.000 plantas que conviven en el Jardín de Cactus. La cinta es un viaje por lo que fue una cantera degradada y que transformó César Manrique en un espacio admirado por cientos de miles de personas, como es el jardín. Versión imprimir



