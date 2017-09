Sección > Lanzarote



El consejero de Turismo, Deportes y Cultura del Gobierno de Canarias se muestra convencido de que Migdalia Machín "sabrá reconducir con libertad la minoría actual de CC en el Gobierno del Cabildo"



Isaac Castellano acusa al PSOE de "necesitar generar una crisis más que de tratar de solucionar los problemas" del pacto con CC

Rechaza los pleitos insulares con el WOMAD y el Festival de Música de Canarias. "A estas alturas hay que entender que mover ciertos volúmenes de presupuestos resulta tremendamente complicado", afirma Crónicas · 13 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Isaac Castellano considera que la solución al alquiler vacacional debe generarse con el apoyo de ayuntamientos y cabildos para ordenar el territorio. "Puede ser una oportunidad", advierte El consejero de Turismo, Deportes y Cultura del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, se ha mostrado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote "totalmente convencido" de que la secretaria insular de Coalición Canaria (CC) en la Isla, Migdalia Machín, "sabrá reconducir la minoría actual" de su partido "en el Gobierno del Cabildo". Castellano ha acusado al PSOE de generar "una crisis que necesitaba". "Se ha autorizado a Migdalia Machín a buscar una solución ante este escenario que nos hemos encontrado. Nosotros somos partidarios siempre de que en las situaciones de tensión en un pacto con otro partido se solucionen a través de los mecanismos que se puedan establecer, como reunirnos en la Mesa de Seguimiento del Pacto, pero en este escenario, más que solucionar los problemas que pudieran plantearse, había una necesidad de generar una crisis", ha manifestado el consejero en la entrevista concedida al espacio ’A buena hora’. Castellano ha advertido, en cualquier caso, de que "la función de los partidos políticos no es echarse los trastos a la cabeza, sino buscar soluciones cuando se plantean los problemas" y ha destacado que "es importante que Migdalia tenga cierta libertad y discreción para reconducir el problema ante el que nos encontramos". Alquiler vacacional Por otro lado, el actual responsable de Turismo, Cultura y Deportes de Canarias ha recalcado respecto al decreto del alquiler vacacional que éste "sigue a día de hoy plenamente vigente porque está recurrida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló parte de su articulado". En este sentido ha pedido que en la labor a la que se enfrenta el Gobierno canario con este asunto "todas las administraciones se impliquen en la solución". En versión del titular de Turismo de Canarias, "la solución pasa por establecer unas condiciones con las que el alquiler vacacional produzca una oferta de calidad -es una de nuestras grandes preocupaciones- y que, a la vez, la normativa se pueda adaptar a las distintas realidades que nos encontramos, ya no solo entre las islas, sino dentro de las diferentes zonas geográficas dentro de las propias islas". Así las cosas, Castellano considera "importante que se pueda emplear la capacidad de ordenación que tienen los municipios y los cabildos para resolver esta cuestión que", ha recalcado, "puede ser una oportunidad , pues no podemos negar que hay una demanda para este tipo de establecimientos, pero que también plantea una serie de riesgos que también tenemos que afrontar". El WOMAD y el Festival de Música de Canarias Al margen de las críticas que está recibiendo Castellano por la financiación de la nueva edición del WOMAD en Las Palmas de Gran Canaria tras sustituir este verano en la Consejería a la también lanzaroteña Mariate Lorenzo, Castellano, por otro lado, ha valorado lo ocurrido con la última edición del Festival de Musica de Canarias y ha calificado de "triste que en demasiadas ocasiones se agite el pleito insular, que no es otra cosa que fomentar el odio entre canarios para someter a los cargos públicos a determinada presión". Respecto al WOMAD de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento denuncia que el Gobierno canario no va a aportar en la edición de este noviembre la misma cantidad que en años anteriores como en Fuerteventura, Castellano ha dejado claro que "las críticas pueden ser razonables, pero no se planteó una propuesta de convenio respecto a este evento, por el que puedo sentir gran aprecio". "A estas alturas", ha apostillado, "hay que entender que mover ciertos volúmenes de presupuestos resulta tremendamente complicado". En cualquier caso, ha esperado "que esto se pueda llegar a entender sin fomentar ese pleito que tanto daño ha hecho a todos los canarios". Versión imprimir



