El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, que da por hecho que antes de agosto CC y PP cerrarán un nuevo Gobierno para Canarias, considera tardía la propuesta de la gestora para que el Congreso regional se celebre en julio



Iñaki Lavandera apuesta por Patricia Hernández como nueva secretaria general del PSOE en Canarias

Crónicas · 6 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, Iñaki Lavandera, ha mostrado este martes públicamente su apoyo a la candidatura de Patricia Hernández como futura secretaria general del Partido Socialista (PSOE) en las Islas. Antes incluso de que se hayan desvelado cuáles serán las posibles candidaturas que optarán a dicho cargo orgánico, Lavandera se ha decantado abiertamente en Crónicas Radio-Cope Lanzarote por la posibilidad de que la que hasta diciembre pasado fue la vicepresidenta del Gobierno de Canarias lidere el partido a partir de ahora en su ámbito regional. "Se puede presentar cualquier compañero o compañera de cualquier isla, pero a mí no me consta que nadie de Fuerteventura tenga la intención de hacerlo. Yo sí tengo a mi candidata favorita. Considero que la persona que ganó las últimas primarias, que ganó en votos las últimas elecciones, que fue capaz de conformar un equipo muy potente cuando estábamos en la etapa del Gobierno, y que genera una ilusión y es capaz de comunicar a la ciudadanía los proyectos del Partido Socialista, no es otra que Patricia Hernández"., ha manifestado Lavandera en declaraciones al programa ’A buena hora’. El Congreso del PSOE en Canarias Por otro lado, el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha explicado que, frente a lo expresado por el diputado nacional por Las Palmas, Sebastián Franquis, considera tardía la propuesta de la gestora para que el Congreso regional de los socialistas canarios se celebre en julio. "A mí me parece demasiado tarde y no es por llevarle la contraria al compañero Franquis, sino porque llevamos retrasando los procesos orgánicos del PSOE demasiado tiempo. Hubo que repetir las elecciones generales, luego fue el episodio de la gestora y se convocó el Congreso con retraso", ha dicho Lavandera. A su modo de ver, "el Partido Socialista tiene que rearmarse, tiene que reorganizarse y tiene que definir las políticas que va a proponer a la ciudadanía y tiene que estar preparado y en forma de cara a las elecciones de 2019. Por eso", ha advertido, "considero que vamos con retraso". El pacto entre CC y PP en Canarias, "hecho antes de agosto" Por otro lado, Lavandera ha opinado que no considera "fallido" el intento del PP por entrar de forma inminente en el Gobierno canario que desde diciembre pasado solo sustenta Coalición Canaria. "Yo no lo veo fallido. Si soy sincero, lo que veo es un postureo entre CC y PP, que llevan muchísimo tiempo hablando y apoyándose mutuamente. Es el pacto que le hubiera gustado a Fernando Clavijo al principio de legislatura, pero los números no le dieron", ha manifestado el diputado socialista. "Comparten ideología, comparten políticas y, frente a las apariencias de los dimes y diretes y de ver quién ha sido -en un lenguaje más burdo- más chulo que el otro, creo que el pacto está más cerca de cerrarse que de no producirse". A su juicio, "Coalición Canaria tiene un problema. No está cómoda en minoría, pero basa gran parte de su forma de vida política en tener una estructura de cargos públicos. El único problema que tiene Coalición Canaria es que la entrada del Partido Popular conllevaría la salida de muchos cargos públicos de Coalición Canaria y están viendo cómo resolverlo para evitar las tensiones internas, pero doy por hecho que el pacto se va a producir y que antes del mes de agosto habrá un nuevo Gobierno en Canarias conjunto entre Coalición Canaria y Partido Popular", ha augurado. Versión imprimir



