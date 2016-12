Sección > Economia



El Ente insular de promoción acudió la semana pasada al país magiar a la presentación del catálogo de destinos para 2017 del touroperador Neckermann, donde Lanzarote mostró sus grandes atractivos ante 150 agentes de viaje húngaros seleccionados entre los mejores



Hungría: otro objetivo de Turismo Lanzarote

El consejero de Turismo, Echedey Eugenio, señala que “el objetivo es que la isla pueda tener un papel protagonista como destino turístico en el emergente mercado magiar” Crónicas · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Como parte de la estrategia ya iniciada por Turismo Lanzarote encaminada a reducir la dependencia del turismo británico, que tendrá vocación de continuidad en 2017, el Ente insular de promoción sigue desarrollando toda una serie de acciones dirigidas a la apertura de mercados emergentes que parten en principio con buenas perspectivas como fuentes emisoras de turistas hacia la isla. Es el caso de Hungría, explica este martes el Cabildo de Lanzarote en nota de prensa, “que presenta en estos momentos una clara mejoría en cuanto a sus datos macroeconómicos, ha reducido el desempleo y está aumentando el poder adquisitivo de la población”, señala el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio. “Son circunstancias, añade, que convierten al país magiar en un mercado incipiente que se está abriendo paso en Canarias y, en este sentido, el objetivo es que Lanzarote pueda tomar un papel protagonista debido a las excelentes condiciones que ofrece nuestro destino”. Dentro de esta línea de trabajo, el técnico promotor de Turismo Lanzarote para Alemania y Centroeuropa se desplazó la pasada semana hasta Holloko, un pueblo medieval patrimonio de la UNESCO situado a las afueras de Budapest, para participar en el evento que acogió la presentación del catálogo anual de destinos de Neckermann Hungría 2017, en el que nuestro destino tiene un lugar relevante dentro de la oferta de paquetes vacacionales que ofrece este importante mayorista húngaro perteneciente al touroperador Thomas Cook. En el evento, que se realizó ante más de 150 agentes de viaje provenientes de todo el país magiar, seleccionados por Neckermann entre los mejores, Turismo Lanzarote llevó a cabo un total de seis presentaciones para grupos reducidos de operadores, donde se proyectó un video con espectaculares imágenes de la isla y se mostraron las características de nuestro destino, entre ellas, la bondad del clima y las magníficas playas que recorren la costa lanzaroteña, así como los CACT y lugares más emblemáticos y atractivos para visitar, además de la oferta de actividades y de ocio existente en la isla. Especialmente se hizo hincapié en la autenticidad de Lanzarote, donde la simbiosis entre el binomio arte y naturaleza hacen a la isla única como destino singular y diferente. En el encuentro, que tuvo lugar entre los días 11 y 13 de diciembre y al que también asistieron Turespaña y Fuerteventura, estuvieron presentes destinos como Tailandia, Grecia, Creta y Turquía, entre otros. Asimismo, el representante de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) mantuvo una reunión con la cúpula directiva de Neckermann Hungría, a la que asistieron todos los directivos, además de la organizadora de fam trips (viajes de familiarización con el destino) con quien se abordó la posibilidad de organizar, junto con Fuerteventura, diversos paquetes para agentes de viaje durante 2017, a fin de que conozcan in situ ambas islas, contando con el posible el apoyo de Turespaña en los trayectos aéreos. “Se trata de una acción muy interesante desde el punto de promocional, ya que los propios agentes de viaje pueden trasladar su experiencia a sus potenciales clientes húngaros y dar a conocer las cualidades que ofrece Lanzarote como destino”, señalan desde el Ente insular de promoción. Hay que tener en cuenta que Neckermann alcanza en Hungría una cuota de mercado del 60% en lo que a venta de paquetes vacacionales se refiere, ocupando un indiscutible liderazgo seguido del touroperador Via Sale, con un 20% aproximadamente. Otras acciones emprendidas Por otra parte, dentro de las acciones emprendidas con el mercado húngaro, el consejero delegado de la SPEL, Héctor Fernández, recuerda que el Ente de promoción insular “desplegó a principios de octubre un completo conjunto de acciones como apoyo al inicio de la ruta de WizzAir, operado por Via Sale, que une Lanzarote con Budapest, cuyo primer vuelo se inauguró el pasado 2 de noviembre, y actualmente mantiene una frecuencia semanal, todos los miércoles”. La acción se desarrolló en la capital de Hungría donde Turismo Lanzarote desembarcó con toda su estrategia promocional durante tres días manteniendo una intensa agenda de actividades, tanto generalistas como sectoriales y protocolarias, con el objetivo de conquistar al turismo húngaro, ya que la isla le ofrece muchos atractivos”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :