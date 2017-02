Sección > Sociedad



La obra que escoja el jurado recibirá un premio de 300 euros



Haría saca a concurso el diseño del cartel del Carnaval bajo la alegoría ‘Bollywood’

Crónicas · 3 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Festejos, coordinada por Soraya Brito, saca a concurso público el cartel anunciador de las Fiestas del Carnaval de Haría, que se celebrará este año del 16 al 19 de marzo bajo la alegoría de ‘Bollywood’, elegida por mayoría entre las personas que votaron a través de la web municipal. Según datos facilitados este viernes por el Gobierno norteño en un comunicado de prensa, con un 64,71% de los votos emitidos, ‘Bollywood’ se impuso a ‘El lejano Oeste’, que recibió el apoyo del 18,82% de los votantes, y a ‘El Impero Romano’, que tan solo contó con el 16,47% de los votos. Las personas interesadas en participar en el concurso deberán ser nacidas o residentes en Lanzarote y presentar el diseño del cartel antes del 22 de febrero en el Registro General del Ayuntamiento, junto a la solicitud correspondiente y un sobre cerrado donde deberá constar, en la parte delantera del mismo, el título o lema de la obra y en su interior el nombre, apellidos, edad, domicilio, teléfono, fotocopia del DNI, correo electrónico, así como el título de la obra y la técnica utilizada en el desarrollo de la misma. En los trabajos presentados no podrán aparecer ni el nombre ni el seudónimo del autor ni cualquier otra reseña o marca que los identifique, únicamente el título o lema de la obra en el dorso de la misma. Cada participante podrá presentar una única obra, que deberá ser original e inédita, además de no haber sido premiada o usada con anterioridad en otros concursos o eventos. Serán admitidos los trabajos realizados con técnica libre, siempre que no exista dificultad para su impresión y reproducción por cualquier medio. El tamaño de los trabajos presentados será de 60 x 40 cm. Los originales de las obras deberán presentarse en un soporte rígido o semirrígido y en posición vertical. No se admitirán trabajos embalados ni protegidos por cristal o realizados en materiales cuyo transporte represente un riesgo para la integridad de la obra y su devolución. El embalaje, transporte y seguro de las obras será costeado por el autor o por la persona en quien delegue, tanto en su entrega como en su retirada.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas por su autor o persona en quien delegue, previa autorización del mismo, mediante una solicitud presentada en el Registro General del Ayuntamiento. El cartel premiado pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Haría, quien podrá hacer uso en exclusiva y sin limitación temporal de los derechos de divulgación, distribución y explotación de la obra y de la tramitación de cualquiera de estos derechos sin necesidad del previo consentimiento del autor y sin que ello genere derecho a indemnización de tipo alguno a favor del autor, respetando lo establecido en las disposiciones legales vigentes al respecto. La difusión del cartel ganador lleva aparejada la promoción personal de su autor. El jurado constituido al efecto será el encargado de seleccionar el cartel anunciador del Carnaval de Haría de entre las obras presentadas en tiempo y forma, pudiendo declarar desierto el concurso si a su criterio ninguna de las obras presentadas reúne la calidad mínima necesaria. La persona ganadora del concurso recibirá un premio de 300 euros y la difusión gratuita de su obra en los medios de comunicación insular. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :