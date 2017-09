Sección > Lanzarote



Los juzgados siguen sin notificar la ejecución de la sentencia del TSJC sobre la Cueva de los Verdes. El alcalde, Marci Acuña, califica la huelga de los trabajadores de "política y desproporcionada" y asegura que se ha hecho "con la clara intención de desgastar a CC y al presidente del Cabildo", Pedro San Ginés



Haría advierte de que la pérdida de 3 millones de euros por la huelga en los Centros Turísticos afectará a la empresa, a la economía local y sobre todo al canon que cobran tres ayuntamientos

El regidor norteño explica sobre la ruptura del pacto que en CC "vamos a intentar conformar una mayoría, que es lo que los ciudadanos demandan. Faltan tres consejeros para la mayoría y en ese proceso estamos" Crónicas · 7 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Acuña, que recuerda que el canon de los Centros Turísticos es "variable y va en función de las entradas en taquilla", confirma que la merma por estos ingresos de agosto afectará a los objetivos presupuestarios y a los servicios públicos de Haría El alcalde de Haría, Marciano Acuña, asegura que la huelga de los Centros Turísticos tendrá graves consecuencias en la economía municipal. Desde la Alcaldía de Haría se advierte de que la huelga en los Centros Turísticos supondrá una pérdida de 3 millones de euros que afectará a la empresa, a la economía local y al canon que cobran tres ayuntamientos, los de Haría, Tinajo y Yaiza. En este sentido, el regidor norteño, Marci Acuña, que calificada este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote de "política y desproporcionada" la huelga de 20 días protagonizada por los trabajadores de la empresa pública, ha advertido de que la pérdida de esos 3 millones de euros va a repercutir inevitablemente al canon que cobran los tres ayuntamientos en cuyo suelo se asientan las unidades de la red de los Centros Turísticos. "El canon de los Centros Turísticos es un canon variable para los ayuntamientos, y que va en función de las personas que entren en los Centros. Hay afectación a los municipios, y especialmente para el de Haría, pues uno de los principales ingresos que tiene este municipio es precisamente ese canon de los Centros Turísticos", ha apuntado el alcalde en su intervención en el programa ’A buena hora’. Acuña mantiene que esta huelga se ha hecho "con la clara intención de desgastar a su partido, Coalición Canaria, y al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés", y señala que los paros del mes de agosto "afectarán al ejercicio presupuestario de Haría", puesto que "ya no se va a cobrar el dinero que teníamos previsto" y, por tanto, lamenta, "no se podrán ofrecer los servicios municipales" que esperaba prestar el Consistorio. "He visto variación en el posicionamiento del Comité de Empresa y de algunos partidos por un interés político solo por erosionar la imagen de Coalición Canaria y del presidente", ha manifestado el alcalde. Ruptura del pacto en el Cabildo El regidor norteño ha valorado también la actual minoría de gobierno del Cabildo de Lanzarote tras el abandono de los cinco consejeros del PSOE el jueves pasado. "Vamos a intentar conformar una mayoría, que es lo que los ciudadanos demandan. Faltan tres consejeros para la mayoría y en ese proceso estamos", ha esbozado Marci Acuña, que también ha calificado de "legítimo" que el resto de formaciones política "busque otras mayorías alternativas" y a determinados partidos "a dejar de gobernar desde la oposición. "Es legítimo que si otros pueden conseguir otra mayoría interpongan una moción de censura, pero creo que Lanzarote no se merece un tiempo larga de inestabilidad", ha explicado. "Tendremos que esperar a ver qué pasa, pero puede ocurrir cualquier cosa", ha advertido. Sin notificación judicial por el pleito de la Cueva Por otra parte, el alcalde de Haría ha confirmado también Cope Lanzarote que, respecto al esperado final del pleito de la Cueva de los Verdes entre Haría y el Cabildo, que ya formalizó la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por el momento no ha habido notificación por parte del Juzgado de lo Contencioso administrativo que debe aclarar en una notificación oficial a ambas partes cómo ejecutar la última sentencia firme del Alto Tribunal. "No ha habido comunicación por parte de los juzgados sobre la ejecución de la sentencia, donde hay una discrepancia jurídica entre cabildo y Haría sobre cómo se debe ejecutar esa sentencia", ha dicho Acuña, que ha insistido en que "hay un cien por cien de acuerdo en la parte política" entre ambas partes. "Será el juez que dictó la sentencia el que diga cómo se tiene que ejecutar y a esa fórmula tendremos que ir las dos partes. No hay más discusión", ha zanjado el primer edil, "salvo la que algunos quieren seguir instrumentalizando con este conflicto para intereses que nada tienen que ver con los de los ciudadanos de Haría". Acuña ha destacado también que el Cabildo se puso al día en el pago del canon de los Centros Turísticos, que se liquida cada tres meses, y que permitió presupuestar a Haría más de 1,1 millones de euros el año pasado. Ahora, merced al convenio extrajudicial firmado por ambas partes, el Cabildo prevé inversiones por valor de 6 millones de euros en el municipio en 10 años, además de una inversión adicional de 750.000 euros. Versión imprimir



