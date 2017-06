Sección > Cartas al Director







Hacer justicia con quien mejor nos representa

Joel Delgado · 7 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Leía con asombro una nota de prensa del Cabildo de Lanzarote donde agradecía y reconocía la labor de dos youtubers, Rudy y Ruyman; dos personas que desinteresadamente y de forma espontánea muestran los encantos de Canarias al mundo. He de decir que no estoy en contra de tal distinción, ni muchísimo menos, bien es cierto que en Lanzarote hemos tenido suficiente escuela como para no olvidarnos de que aquí tenemos youtubers, influencers y todo lo que se nos ponga por delante. A priori, puede parecer un tema menor, sin importancia, pero creo que no es un tema baladí el reconocimiento que las instituciones de Lanzarote deben tener hacia aquellos que ejerzan influencia y nos ayuden a promocionar y representarnos en el ámbito de la cultura, el arte, o cualquier otra disciplina. Reconocimiento que debe tener como principal componente la ejemplaridad, sobre todo, para romper con aquello que dice el refranero español de que “nadie es profeta en su tierra”. No pongo en duda la buena acción de estos dos youtubers que tantas sonrisas nos roban. Al contrario. Vaya por delante mi reconocimiento expreso a su labor de promoción de las islas. Ahora bien, no es menos cierto que me asalta un sentimiento de pena y cierta injusticia porque en Lanzarote siempre tendemos a olvidarnos de lo nuestro, de nuestra marca, de la Marca Lanzarote. Y eso cuando tenemos grandes profesionales ejerciendo en el exterior la mejor de las representaciones que una isla puede tener con mucho potencial y talento en todos los campos. Este olvido cabildicio me ha hecho reflexionar sobre la idea que algunos tienen de lo que es Lanzarote y lo que exporta, fundamentalmente el nacionalismo, que a la vista de la noticia parece que valora más lo de fuera frente a lo nuestro. Por eso creo, sinceramente, que debemos hacer justicia con aquellos hombres y mujeres que tan bien nos representan y a ello me he puesto. Lionel Morales, Alejandro Hernández, Almudena Hernández, Juanjo López, Rosana Arbelo, Jose Carlos Hernández, Kike Pérez, Ildefonso Aguilar, Benito Cabrera, Pancho Corujo, entre otros tantos. Esta puede ser una buena ocasión, y así se los pido, para que en los "comentarios" sumemos a aquellas personas que creemos que merecen estar en esta lista y que de alguna manera el pueblo de Lanzarote pueda reconocerles el esfuerzo y el empeño en llevar nuestra bandera allá donde despliegan todo su potencial. Agradezcámosles que mantengan a nuestra tierra en el corazón, mejorando la imagen exterior y reforzando nuestra marca; Marca Lanzarote. Versión imprimir



