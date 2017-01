Sección > Lanzarote



Marcos Bergaz considera que María Dolores Corujo ha sido una buena líder para el PSOE de Lanzarote, pero tras cinco años cree necesario cambiar "muchas cosas" en la organización del partido



Gustavo Cruz vería positivo para el PSOE que hubiera más de una alternativa a la Secretaría General en Lanzarote

El secretario general del PSOE en Tías, que cree que distintas candidaturas darían "más democracia interna al partido", aclara que los socialistas de Tías no se han adherido a la moción conjunta de NC, San Borondón y Ganemos porque no pretendían solicitar otro pleno extraordiario para que el Ayuntamiento rechazara el proyecto de las torretas eléctricas para el sur de Lanzarote Crónicas · 17 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El secretario general del PSOE en Tías, Gustavo Cruz, reconoce que vería "bastante positivo" para los intereses orgánicos del Partido Socialista que hubiera más de una alternativa en la candidaturas a la Secretaría insular del Partido Socialista en Lanzarote, que ostenta en la actualidad María Dolores Corujo. "Sería bueno que hubiera una alternativa, ya que la última vez no la hubo, pero siempre es bueno que cuando nos presentamos, y más en nuestro partido, haya siempre una o dos alternativas, como estamos viendo ahora también a nivel federal", ha afirmado Cruz en Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Según ha argumentado el también concejal del PSOE en Tías, con otros candidatos a hacerse con la Secretaría General del partido en Lanzarote, algo que se prevé que pueda demorarse hasta el próximo verano, "se crearía el debate del que nosotros somos referente. No todo el mundo puede pensar igual pues si no, no todos estaríamos en el Partido Socialista", ha manifestado. En versión del edil socialista, "que se presenten una, dos o hasta tres personas estaría bien y le daría más democracia interna al partido", ha defendido Cruz en declaraciones al programa ’A buena hora’. Por otro lado, cuestionado por la reunión de este lunes en la que el Comité Insular del PSOE aprobaba la gestión de María Dolores Corujo con un 77,77% de votos a favor, Cruz no ha escondido que su voto tuvo el sentido de la "abstención". Al respecto, el secretario general del PSOE en Tías ha dejado claro que entiende que la Ejecutiva insular de este lunes fue "obligada". "Fue una asamblea no de funciones o de trámite, como dije ayer allí, pero es que todos los comités locales llevamos ya cinco años, un año de más, así que fue, y lo dijo la propia secretaria general, casi su último informe para cubrir vacantes, dar las cuentas de 2017, hacer resumen del 2016, etcétera", ha defendido Cruz. "Fue una asamblea que había que hacer en el Comité insular", ha añadido. Cruz ha esperado que después del Congreso federal del PSOE vayan renovándose los distintos comités insulares y locales y ha dicho que mucho se teme que en el caso de Lanzarote esa renovación orgánica pueda demorarse hasta final de este año. Cambios necesarios en la organización del PSOE Por su parte, el responsable de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, quien por cierto estuvo a punto de optar a la Secretaría insular de los socialistas durante el último Congreso insular, ha afirmado también en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que María Dolores Corujo ha sido una buena líder para el PSOE de Lanzarote, pero ha dejado claro que cree necesario cambiar "muchas cosas" dentro del partido. "El liderazgo del Partido Socialista está en buenas manos con la compañera Loli Corujo, y ahí la inmensa mayoría de militantes lo tiene claro. Ahora bien", ha advertido, "después de cinco años de liderazgo, el PSOE también necesita cambios en su funcionamiento, como toda organización". Bergaz ha opinado que "tenemos una buena líder", pero ha ilustrado esos cambios necesarios alegando que "necesitamos más voces, necesitamos un liderazgo más coral, más colectivo, donde aparezcan más compañeros y compañeras que trasladen el ideario y las propuestas socialistas allá donde estén. Necesitamos reactivar las organizaciones locales, que son las unidades más importantes del partido y que nos permiten estar en contacto próximo con los ciudadanos, con los vecinos". El consejero también ha pedido que el PSOE tenga "mayor posicionamiento político. Tenemos que ser los primeros en aparecer en escena fijando la posición del Partido Socialista respecto de los temas que marcan la actualidad". "El partido está en buenas manos pero la organización necesita importantes cambios", ha insistido. El PSOE también rechaza el proyecto de las torretas Por otro lado, Cruz ha aclarado que los socialistas de Tías no se han adherido a la moción conjunta de Nueva Canarias, San Borondón y Ganemos Tías porque preferían no solicitar un pleno monográfico para que el Ayuntamiento rechazara el proyecto de las torretas eléctricas para el sur de Lanzarote. "No nos desmarcamos, sino que íbamos a solicitar un pleno extraordinario para aborda este tema. Yaque en cinco días tenemos un pleno extraordinario, cuyas comisiones informativas ya han sido convocadas, consideramos que no valía la pena celebrar un pleno extraordinario para los Presupuestos y otro pleno para discutir esa moción", ha explicado Cruz. Para el portavoz socialista en Tías, que refrenda que el PSOE está también en contra de este proyecto y que respaldará la moción de NC, San Borondón y Ganemos, "las torretas donde mejor van es cerca de las vías, en las carreteras y soterradas, para no perjudicar la zona virgen de Los Ajaches", ha explicado. Incertidumbre sobre los pactos en Canarias Además, respecto al futuro inmediato de la gobernabilidad en Canarias, Gustavo Cruz ha advertido de que no cree que en el PSOE se mueva ficha por ahora pues prefieren esperar al pleno de este jueves, 19 de enero, cuando el presidente, Fernando Clavijo, comparecerá en el Parlamento de Canarias ante la petición de tres partidos de la oposición. "No es muy justo, aunque la democracia lo permita, que gobierne la tercera opción más votada en las últimas elecciones. El PSOE fue el partido más votado", ha señalado acerca de la petición del PP, que condiciona su posible participación en una moción de censura contra Clavijo a ostentar la Presidencia del Gobierno de Canarias. "CC debería buscar apoyos o que los demás, que son mayoría, se unan y sean los que gobiernen. Espero que la segunda opción prevalezca", ha confiado Gustavo Cruz. Más crítico con CC se ha mostrado el consejero del PSOE en el Cabildo Marcos Bergaz, que considera que los nacionalistas "deberían hacerse mirar los diferentes discursos mantenidos hasta la fecha", ha dicho, en referencia a las voces de CC que reclaman ahora la vuelta del PSOE al Gobierno de Fernando Clavijo en Canarias. Versión imprimir



