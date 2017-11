Sección > Lanzarote



El máximo responsable orgánico del PSOE en el municipio y concejal de Tías advierte de que "es evidente que hay dos corrientes" en su partido y reclama que "quien dirige el partido las integre. Es mejor salir ahora a la calle de cara a las elecciones integrados y unidos, y no cojos y cada uno por su lado", afirma



Gustavo Cruz no descarta concurrir a la reelección como secretario general del PSOE en Tías

Cree que las fechas actuales no son las más adecuadas "para no retostar a los afiliados con cuestiones orgánicas desde marzo", pero explica que el calendario fijado por la Federal del PSOE obliga a renovar los comités locales antes del 31 de enero Crónicas · 16 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El secretario general del Partido Socialista (PSOE) en el municipio lanzaroteño de Tías, Gustavo Cruz, ha expuesto este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no descarta concurrir a la reelección de este cargo orgánico de cara a la renovación del Comité Local de los socialistas en Tías. "No lo sé. La verdad es que es un tema que ni siquiera me ha parado a pensar. Creo que este es uno de los comités locales donde más tiempo hemos estado llevando las riendas", ha expuesto Cruz en el programa ’A buena hora’, donde ha recordado que viene ocupando este cargo orgánico desde hace más de cinco años. "Esto empezó en el año 2012, ya vamos a entrar en el 2018 y tenemos que renovarnos cada cuatro años. Yo soy", ha reconocido el también concejal socialista, "de las personas que piensan que los comités locales deberían renovarse cada cuatro años y los cargos públicos cada ocho, para que no pase después lo que suele pasar, ya que cada cuatro años el que venga nuevo llegará con mucha más energía que el que ya está", ha explicado Gustavo Cruz. El máximo responsable orgánico del PSOE en Tías y concejal en este Consistorio ha valorado también las posibles fechas que se marcarán en el partido para renovar, tras el Congreso insular del pasado fin de semana, los siete comités locales de los socialistas en Lanzarote. Cruz ha dicho que cree que las fechas actuales no son las más adecuadas pero explica que el calendario fijado por la Federal del PSOE obliga a renovar los comités locales antes del 31 de enero. "Imagino que se pondrá pronto una fecha, pero ahora vienen las navidades y lo veo un poco complicado. A partir del 7 de enero imagino que se celebrará. Vería un poco precipitado hacerlo ahora pues vamos a retostar a los afiliados ya que llevamos desde marzo metidos en cuestiones orgánicas y de primarias en el partido y meter ahora a la gente, cuando en Navidad se afloja el ritmo del año, sería un error", ha señalado Cruz, que personalmente considera que "sería mejor renovar los comités locales a partir de enero". El nuevo PSOE tras el noveno Congreso insular Por otro lado, Cruz ha tenido palabras críticas hacia la renovación de los órganos de dirección del PSOE en Lanzarote, configurados este pasado fin de semana durante el noveno Congreso insular. "Escuché a María Dolores Corujo, nuestra secretaria general, cuando se presentó la anterior vez, usando la frase de que hay que sumar para poder multiplicar y no restar para no dividir. Tiene que haber integración", ha apostado. El secretario general del PSOE en Tías ha señalado que "en el nuevo modelo de primarias que estamos llevando a cabo están puliendo muchos aspectos, como en la recogida de los avales. Los congresos parecen algo más fríos ahora que los anteriores, cuando se debatía hasta altas horas de la noche y se veían representadas todas las corrientes que había en el partido". Respecto al papel residual que le otorga el PSOE en sus nuevos órganos al sector encabezado por el diputado socialista Marcos Hernández, Gustavo Cruz ha insistido en que "es evidente que ahora mismo hay dos corrientes" y ha reclamado que "quien dirige el partido las integre todas". "Es mejor salir ahora a la calle integrados y unidos, que no queda sino un año medio para las próximas elecciones, que un poco cojos", ha aseverado. En cualquier caso, Cruz ha mostrado respeto por el diseño de los nuevos órganos de dirección en el PSOE. "María Dolores Corujo es la que ha ganado las primarias y quien ha hecho su Ejecutiva. Me parece perfecto. Ahora solo podemos esperar los resultados y el tiempo dirá si integrar o no integrar estuvo bien. Ir unidos", ha concluido, "será siempre mejor a que cada uno vaya por su lado". Versión imprimir



