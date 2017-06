Sección > Lanzarote



El secretario general del PSOE en Tías pide de nuevo a su partido en Lanzarote que se olvide de las diferencias generadas por las recientes primarias del PSOE y que se centre en el papel que jugarán los cuatro delegados que acudirán la próxima semana a Madrid al Congreso Federal



Gustavo Cruz muestra su apoyo para que Patricia Hernández se convierta en la futura secretaria general del PSOE en Canarias

Crónicas · 8 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El secretario general del Partido Socialista (PSOE) en Tías, Gustavo Cruz, ha mostrado este jueves su apoyo abiertamente para que Patricia Hernández, la ex vicepresidenta del Gobierno de Canarias, se convierta en la futura secretaria general del PSOE en Canarias. Ante la cita de las primarias prevista para el próximo 25 de junio y el Congreso regional del PSOE en Canarias que ya está fechado para el próximo 2 de septiembre, Cruz ha dejado claro en su intervención en el programa ’A buena hora, igual que hiciera esta semana el portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, que tiene "una favorita. Soy de Pedro Sánchez, soy de Patricia Hernández y soy del Partido Socialista", ha refrendado Gustavo Cruz. El también concejal del PSOE en Tías, que fue la persona encargada en Lanzarote de recoger los avales del que a la postre se ha convertido en el nuevo secretario general de los socialistas, ha dicho que "si es necesario", hará lo mismo con la candidatura de Patricia Hernández. "Lo más probable que mi voto, igual que valdrá lo mismo que el del resto de afiliados, sean cargos públicos o no lo sean, posiblemente vaya a la candidatura de Patricia Hernández, que creo", ha apuntado Cruz, "que esta semana ya la presenta". Según ha esgrimido el secretario general del PSOE en Tías, no tiene "nada contra los compañeros que se dice que se pueden presentar", pero advierte de que bajo su punto de vista personal, Patricia Hernández "es la persona en la que más confío para que mejor pueda dirigir el destino del partido en Canarias para los próximos cuatro años". Pide la unión del PSOE de cara al Congreso Federal Por otra parte, Gustavo Cruz ha reclamado de nuevo a su partido en Lanzarote que se olvide de las diferencias generadas por las recientes primarias del PSOE y que se centre en el papel que jugarán los cuatro delegados que acudirán la próxima semana a Madrid al Congreso Federal. "Se intentó consensuar una única lista con las dos que había, como se hizo en municipios como Tías o Teguise. No pudo ser así, se llegó a una votación y finalmente van cuatro compañeros a defender a Madrid unas enmiendas las próximas semanas", ha relatado. En versión de Gustavo Cruz, "desde el primer segundo después de que Pedro Sánchez ganara las primarias, ya no hay que mirar quién apoyó a quién o quién siguió a Pedro Sánchez, a Susana Díaz o a Patxi, sino ir de forma conjunta como Partido Socialista de Lanzarote a Madrid, intentar hacer lo mejor posible y que haya en una plaza del Comité Federal del PSOE alguien de Lanzarote. Para estar más cerca del partido", ha dicho, "creo que es lo más conveniente". Cruz ha confiado en que los cuatro delegados de la expedición socialista lanzaroteña "sepan negociar y llegan a un consenso para que así sea". La ecobandera de Tías Además, el portavoz socialista en Tías ha cuestionado que la concesión de la ecobandera para el municipio sea un éxito, tal y como lo ha vendido el grupo de gobierno municipal presidido por Pancho Hernández. "Tiene pinta de ser el típico premio que siempre se recoge fuera y por el que hay que pagar. Bienvenidos sean todos los títulos para nuestras playas", ha esbozado Cruz, que por otro lado ha lamentado "que fue muy triste perder dos de las banderas azules de un plumazo para las playas de Puerto del Carmen, sobre todo la de la Playa Grande, por la dejadez municipal de no tener los requisitos exigidos para estos galardones". Por el contrario, Gustavo Cruz ha criticado que el Gobierno de PP y CC en Tías "haya intentado engañar a la gente, sabiendo que lo oficial se perdió por una dejadez y sabiendo además que esta ecobandera se obtuvo en octubre, es decir, hace ahora ocho meses". La Avenida, el PSOE y el Gobierno de Arrecife Por otro lado, Gustavo Cruz ha valorado la actual polémica que rodea al Gobierno de Arrecife en torno a la Avenida Marítima. "Nadie entiende qué hacen juntos pero votando cosas diferentes", ha afirmado sobre el sentido del voto distinto entre CC y PIL y el Partido Socialista. En este sentido, Cruz ha recomendado a nacionalistas e insularistas que, "si no están satisfechos con el pacto, se marchen" del mismo. "Quizás sean otros intereses que no aparecen en los medios de comunicación los que hacen que este Gobierno siga unido", ha opinado. Respeto a lo dicho por la secretaria general del PSOE en Lanzarote, Dolores Corujo, respecto a otros proyectos de peatonalización de CC en Teguise y del PP en Tías, Cruz ha referido que "una vez se intentó con las zonas comerciales abiertas, peatonalizar un tramo de la Avenida Alcalde Florencio Suárez de Tías, pero ahora mismo, que sepamos en la oposición", ha advertido, "no sabemos si el Ayuntamiento está tratando de acoger a la opción de peatonalizar alguna zona". "Pero de momento no hay ninguna calle peatonal", ha añadido. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :