El secretario general del PSOE en Tías, que desconoce aún si Loli Corujo tratará de repetir como secretaria general, respalda la impugnación de un grupo de militantes contra la convocatoria del próximo Congreso insular porque en una de las últimas Ejecutivas insulares "no se facilitaron las bases"



Gustavo Cruz descarta concurrir a la Secretaría General del PSOE en Lanzarote y confía en que la próxima semana se conozcan los candidatos

Crónicas · 11 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Varios militantes del PSOE de Lanzarote han impugnado estos días uno de los últimos comités ejecutivos insulares que los socialistas han celebrado la semana pasada en la Isla y en el que se fijaron las fechas del próximo Congreso insular, que se celebrará en Arrecife los días 11 y 12 de noviembre, porque no se les facilitaron las bases de dicha convocatoria. Gustavo Cruz, secretario general del PSOE en Tías, que ha dicho respaldar la iniciativa, alega que hay que cumplir los estatutos del partido y entiende que no es lógico tener que votar algo sin la documentación necesaria, según ha expuesto este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote. "Quien lleva el partido debe llevar unas bases para la convocatoria. El otro día hubo una pequeña reclamación porque no teníamos las bases. Es un simple trámite de papeles puesto que de un congreso a otro las bases, con un número de delegado arriba o delegado abajo, suelen ser las mismas", ha esbozado Cruz en declaraciones al programa ’A buena hora’. Según ha relatado, "un grupo de miembros del Comité presentaron su queja, con la que estoy totalmente de acuerdo pues yo nunca votaré algo sobre lo que no se tiene ninguna documentación", ha subrayado Cruz en el programa ’A buena hora’. "Veo normal que se haya reclamado pues hay que estar informado antes de votar lo que se iba a votar", ha dicho. El también concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Tías considera que lo justo sería que el próximo Congreso fuera todo un ejemplo de una carrera limpia y que todos los que se vayan a presentar a la Secretaría general partieran de la misma base. "En nuestro partido las reuniones y las asambleas no se pueden hacer a la búlgara pues, sino, estaríamos en una dictadura. Yo creo que la libertad y la grandeza de nuestro partido es que cualquier militante como éstos puedan presentar una reclamación", ha destacado Cruz. "Yo creo que no hay ningún miedo a que ahora se haga un Congreso, pero lo que sí se pide es que todos los que se vayan a presentar salgan desde el mismo sitio y que no se le dé ventaja a ninguno en esta carrera. Todo debe funcionar cómo debe funcionar. Si no", ha cuestionado, "¿para qué hacemos los estatutos del partido? Los hacemos para que se cumplan", ha asumido. Candidatos a la Secretaría General del PSOE Además, Cruz ha dejado claro que por ahora, y cuando el margen para la presentación de candidaturas cada vez se estrecha más, descarta concurrir a la Secretaría General del PSOE en Lanzarote. Dice que no sabe quiénes son los candidatos, ni siquiera si Loli Corujo, la actual secretaria general, repite. "Este fin de semana me preguntaban si sabía si la actual secretaria se iba a presentar. Ni lo sé, pero la próxima semana, entre el lunes y el jueves, están los cuatro días para que se puedan presentar los posibles candidatos o candidatas", ha adelantado el edil socialista. En cuanto a la renovación regional del PSOE en Canarias, cabe recordar que un total de 231 delegados del Archipiélago participarán en el decimotercer Congreso del PSOE de Canarias, que se celebrará en Gran Canaria los próximos días 15, 16 y 17 de septiembre, cuando procederá a elegir los nuevos órganos de dirección del partido. Según ha informado el PSOE en un comunicado, al congreso, que se celebrará en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía, asistirán 86 delegados procedentes de Tenerife, 63 de Gran Canaria, 21 de Lanzarote, 22 de La Palma, 16 de Fuerteventura, ocho de La Gomera y cinco de El Hierro, y todos ellos serán los que votarán los informes de gestión de los órganos regionales. Versión imprimir



