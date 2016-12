Sección > Lanzarote



El secretario general del PSOE en Tías desmiente que la dimisión de Manuel Fajardo Palarea como viceconsejero de Justicia en Canarias tenga relación con el reparto final del FDCAN, como postula Jesús Machín, que adelanta que Lanzarote perderá finalmente unos 2 millones de euros anuales con el nuevo reparto, pasando de 16,7 a 14,5 millones anuales



Gustavo Cruz cree que CC y PSOE ya han tomado una decisión sobre el futuro inminente del pacto en Canarias

Cree que CC y PSOE ya han decidido antes incluso del pleno sobre los presupuestos regionales que se celebra este martes y este miércoles en el Parlamento de Canarias Crónicas · 22 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El secretario general del Partido Socialista (PSOE) en Tías, Gustavo Cruz, considera que la decisión sobre el futuro inminente del pacto en Canarias "ya está tomada por quienes deben tomarla" dentro de Coalición Canaria (CC) y el propio PSOE. En declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, el también concejal del PSOE ha manifestado que ambos socios de gobierno "seguramente ya han decidido antes incluso del pleno sobre los presupuestos" que se celebra este martes y este miércoles en el Parlamento de Canarias. "La verdad es que llevamos dos semanas que no sabemos qué puede pasar, pero creo que entre hoy y mañana se sabrá, en función de la aprobación de los presupuestos y de su reparto", ha dicho Cruz. "Posiblemente el miércoles a última hora tengamos la noticia definitiva sobre qué ocurrirá en el pacto de gobierno de Canarias", ha esgrimido el edil socialista. "Es algo muy complicado, pero ellos son los que están ahí, los que cobran y para eso les pagamos: ellos tendrán que decidir en 24 horas lo que sea, por muchas horas que se hayan pasado ya en reuniones, ejecutivas y mesas de pacto", ha señalado Cruz. El reparto del FDCAN y la dimisión de Fajardo Palarea Por otro lado, el secretario general del PSOE en Tías ha desmentido que la dimisión de este martes de Manuel Fajardo Palarea como viceconsejero de Justicia en Canarias tenga relación con los criterios finales en el reparto final de los Fondos de Desarrollo de Canarias, FDCAN, en los que se ha impuesto finalmente la postura de CC con la triple paridad con la suma de la última variación introducida por el PP, que hace que el 58% de los fondos sean gestionados por el Gobierno canario y el 42% restante por los cabildos y ayuntamientos. A juicio de Cruz, "la dimisión del compañero no se debe a ese reparto, sino que es una decisión que ya tenía pensada hacía tiempo. Por lo que le escuché", ha proseguido Gustavo Cruz, "su labor no le permite dedicarle tanto tiempo a la política, algo que le honra para que otra persona pueda ocupar un cargo tan importante como la Viceconsejería de Justicia". Quien sí está convencido de que el cambio en los criterios de distribución del FDCAN están detrás de la última renuncia del PSOE en el organigrama del Gobierno de Canarias es Jesús Machín. El alcalde de Tinajo y presidente honorífico de CC ha dicho en Cope Lanzarote que "gracias a la agilidad que tuvimos los alcaldes y los distintos portavoces de Coalición Canaria en Lanzarote, además de los contactos que hicimos con otras islas periféricas y con la FECAM, se ha despertado". Según Machín, Lanzarote pasará de contar con 16,7 millones de euros al año con el antiguo reparto contemplado del FDCAN a unos 14,5 millones. "A algunos no les ha gustado ese reparto con la triple paridad camuflada y han presentado su dimisión", ha indicado Machín en alusión a la dimisión de Fajardo Palarea. Versión imprimir



