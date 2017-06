Sección > Cartas al Director







Gracias, Don Amancio

Jesús Manuel Díaz Lorente · 12 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Mientras algunos han criticado la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública, otros nos mostramos agradecidos y celebramos el gesto solidario de este señor, consistente en una donación finalista para la adquisición de tecnología de vanguardia para la lucha contra el cáncer. ¿Por qué los que protestan contra esto no organizan una campaña para costear alguna ambulancia, por ejemplo? El caso es ’ladrar’ y criticar con aspereza este gesto por el mero hecho de que provenga de un capitalista currante. A los de la histérica protesta les ha salido el tiro por la culata, ya que la mayoría de la sociedad e instituciones españolas han aceptado de buen grado dicho gesto. Por otro lado, me parece una idea acertada que la donación sea finalista ya que, si el Sr. Ortega hubiera donado dinero en metálico para que se invirtiera en lo que fuera, lo más seguro es que se difuminara en cuestiones que nada tuvieran que ver con la salud pública ni con otro tipo de servicios en beneficio de la sociedad. Uno no quiere ser malpensado. Por tanto, en un contexto en que muchos hospitales públicos adolecen de falta de medios para combatir el cáncer, se agradece esta donación que, en general, ha tenido buena acogida. Gracias, D. Amancio. Versión imprimir



