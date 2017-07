Sección > Lanzarote



El primer teniente de alcalde valora la propuesta del PP de renovar el Gobierno capitalino sin el PSOE destacando que el principal desacuerdo entre los socios sigue siendo la Avenida Marítima, asunto que CC y PSOE abordarán en las próximas semanas



González Robayna reconoce que sigue habiendo discrepancias entre CC y PSOE en Arrecife e insiste en que lo regional tendrá repercusiones sobre la política local

El portavoz de CC atribuye la "ejecución presupuestaria más baja de toda la década en Arrecife", según el PP, al retraso en la aprobación de las cuentas en 2016 Crónicas · 19 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El primer teniente de alcalde de Arrecife y concejal de Turismo y Cultura, Rafael Juan González Robayna, ha reconocido este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que sigue habiendo discrepancias entre su partido, Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) en la capital de Lanzarote. González ha valorado la propuesta del PP de este miércoles sobre la necesidad de renovar el Gobierno capitalino sin el PSOE y ha destacado que el principal desacuerdo entre los socios sigue estando en la Avenida Marítima. "Es su trabajo, ahondar en los problemas que puedan existir dentro del grupo de gobierno. Nosotros manifestamos ciertas diferencias con el Partido Socialista principalmente. Es obvio y evidente el tema de la Avenida Marítima, pero que hemos aparcado pues consideramos que la ciudad de Arrecife es mucho más que esa Avenida, aunque no deja de ser un tema importante", ha explicado el edil nacionalista sobre el ofrecimiento del PP y la actual situación del Gobierno local, en declaraciones al programa ’A buena hora’. Al respecto, ha indicado que "un 90 por ciento de la gente con la que hablo opina que esa Avenida tiene que estar abierta". González Robayna ha advertido de que "vamos a intentar resolver esa diferencia. Si se resuelve, bienvenido sea y, si no, esperaremos a ver qué medidas se toman, ha añadido. El primer teniente de alcalde ha vuelto a insistir en que "con lo revuelto que está el panorama regional, desde el Estado con la aprobación de Presupuestos pendiente, con los nuevos congresos y con el Gobierno en minoría de Canarias, todo va a tener sus repercusiones probablemente también en la política municipal", ha advertido. El concejal de CC no ha hablado de márgenes ni de plazos pero ha asegurado que desde las filas nacionalistas "vamos a intentar pactar esas diferencias e intentar que la mayoría se respete, que es lo que se decidió en el último acuerdo plenario" sobre la Avenida. "Mantendremos reuniones a lo largo de las próximas semanas para estudiar este tema", ha aseverado. Respecto a otras posibles diferencias entre CC y PSOE en Arrecife, González ha dejado claro que la de la Avenida es la principal diferencia entre los socios de Gobierno. "Principalmente está ésta, aunque luego hay también otras políticas de andar por casa, como el traslado de algún funcionario, que hay que ir limando, pero la principal diferencia y la que más se trasluce y está en la calle es el tema de la Avenida", ha confirmado. Respecto a las críticas del PP, que ha denunciado en comparecencia pública que el Ayuntamiento de Arrecife solo fue capaz de ejecutar un 29 por ciento de los Presupuestos contemplados en 2016, el portavoz de CC ha atribuido "el nivel de ejecución más bajo de la última década", tal y como lo califica el PP, "al retraso en la aprobación del último presupuesto, lo que ha hecho que se hiciera muy complicado ejecutarlo". "Hay también otras cuestiones técnicas", ha añadido, "y también se están elaborando la mayoría de los proyectos", ha dicho, tras admitir que el grupo de gobierno "está tratando de correr para intentar tener aprobados al menos en enero los nuevos Presupuestos", que están finalizados a expensas de que se entreguen los informes de Personal y otros desde Intervención, un área afectada también por la última sentencia del caso Proselan, tras el que el Gobierno capitalino ha decidido retirar el cargo a su hasta ahora interventor municipal, Carlos Sáez. Versión imprimir



