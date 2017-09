Sección > Canarias



La alcaldesa y diputada recuerda en el Parlamento que a finales de 2018 hay que justificar a Europa una inversión parcial de 25 millones de euros. “Espero que empiecen este siglo”, espeta al consejero de Obras y vicepresidente del Ejecutivo regional



Gladys Acuña reprocha una vez más al Gobierno el retraso en las obras del Puerto de Playa Blanca

Pablo Rodríguez no garantizó fecha alguna, aunque dejo caer que las obras podían empezar este mes de septiembre Crónicas · 12 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más La alcaldesa de Yaiza y diputada regional del grupo Nueva Canarias, Gladys Acuña, se estrenó en el nuevo curso político este martes en el Parlamento preguntando al vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, por la fecha de inicio de las obras de ampliación del Puerto de Playa Blanca, una pregunta que no tendría sentido a tenor del compromiso del Ejecutivo canario que aseguró el comienzo de dicha intervención durante el verano, anuncio que hizo in situ el mismo Rodríguez, el pasado 20 de junio, en el acto de firma del acta de replanteo de las obras. La alcaldesa espetó a Rodríguez con ironía en el hemiciclo: “Espero que las obras empiecen este siglo”. Gladys Acuña volvió a recordar que a finales de 2018 hay que justificar a Europa la inversión parcial de 25 millones, del total de más de 40 millones que cuesta la ejecución del proyecto, ya que en la ampliación del puerto sureño están comprometidos fondos Feder. Y es que el 85 por ciento lo financia Europa y el 15 restante la Comunidad Autónoma. “Además de la imperiosa necesidad de la ampliación del puerto por motivos de seguridad, de su importancia estratégica para el municipio de Yaiza y toda Lanzarote por el volumen de pasajeros y carga que mueve, el municipio de Yaiza también está preocupado por el riesgo de perder semejante cantidad de dinero”. Pablo Rodríguez no garantizó fecha alguna, aunque dejo caer que las obras podían empezar este mes de septiembre. El consejero aseguró a Acuña que ya el Gobierno remitió al Cabildo de Lanzarote, el 4 de agosto, el informe pendiente de intervención arqueológica subacuática y ahora solo falta que la Consejería de Política Territorial del propio Gobierno de Canarias emita otro informe medioambiental preceptivo. Rodríguez admitió en su respuesta a Gladys Acuña que “no vamos a llegar a ejecutar toda la cantidad de 2107, pero ya me comprometí en un negociación de los fondos Feder a sumar en el año 2018 la cantidad de lo que no se ejecute este año”. Por muchas promesas que haga el Gobierno de Canarias, Gladys Acuña en su doble condición de alcaldesa del municipio afectado y parlamentaria elegida para defender los intereses de Lanzarote seguirá presentando iniciativas y vigilante para que las obras empiecen y se ejecuten de acuerdo al proyecto establecido. Para el gobierno municipal presidido por Gladys Acuña y la actuación esta legislatura de la alcaldesa en el Parlamento de Canarias ha sido una prioridad impulsar la ejecución de las obras de ampliación del puerto. Versión imprimir



