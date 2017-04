Sección > Lanzarote



La Proposición No de Ley de Nueva Canarias registrada en la Cámara regional exige además la revocación de la autorización concedida a Red Eléctrica de España y una alternativa de soterramiento al proyecto actual consensuada con el Cabildo y el Ayuntamiento



Gladys Acuña pide en el Parlamento la paralización inmediata del proyecto de instalación de torretas y tendido aéreo en Yaiza

Acuña también presenta una pregunta al consejero de Industria del Gobierno cuestionándolo sobre si piensa paralizar la autorización administrativa concedida por el Ejecutivo regional Crónicas · 12 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La alcaldesa de Yaiza y diputada regional del Grupo Parlamentario Nueva Canarias (NC), Gladys Acuña, ha registrado este jueves, 12 de enero, una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno de Canarias a la paralización inmediata de las obras previstas por Red Eléctrica de España relativas a la instalación de 53 torretas y tendido aéreo en término municipal de Yaiza, para una línea eléctrica a 132 kilovoltios, respaldando así las iniciativas emprendidas por el Ayuntamiento de Yaiza a fin de evitar la ejecución de un proyecto que Acuña ha tildado de “atentado paisajístico” debido al impacto negativo que supone para las localidades de Las Casitas, y Femés y el Monumento Natural de Los Ajaches. Gladys Acuña, explica este jueves en nota de prensa el Grupo parlamentario de la a también alcaldesa, subraya que la PNL insta además al Gobierno a la revocatoria de la autorización concedida a Red Eléctrica de España para la realización de dicho proyecto y el replanteamiento de una alternativa consensuada con el Cabildo de Lanzarote, incluso con el Cabildo de Fuerteventura, y el Ayuntamiento de Yaiza, que incluya el soterramiento de la ‘Línea aéreo subterránea a 132 kV doble circuito nueva subestación 132 kV Mácher - nueva subestación 132 kV Playa Blanca’, afectando lo menos posible al Monumento natural de Los Ajaches, así como a los núcleos urbanos del municipio de Yaiza. Nueva Canarias recuerda que, en mayo de 2016, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Industria y Energía, autorizaba la instalación de la línea aérea declarando la utilidad pública de los bienes y derechos afectados por su instalación. El proyecto, recuerda la alcaldesa sureña, contempla un primer tramos de 3.133 metros que va soterrado de Mácher (municipio de Tías) hasta los límites de Yaiza y un tramo de 14,3 kilómetros aéreos en el municipio de Yaiza con torretas que tienen entre 29 y 50 metros de altura. El Ayuntamiento de Yaiza destaca en este sentido que ya se había posicionado en contra del proyecto desde el año 2012 argumentando y advirtiendo del perjuicio que causaba a los pueblos del sur de Lanzarote y a uno de los parajes emblemáticos de la Isla como lo es el Monumento Natural d Los Ajaches. Yaiza defendió desde el minuto uno el soterramiento del tendido eléctrico invocando la normativa urbanística, no obstante, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) aprobó, en 2014, la declaración de impacto ambiental de forma favorable, aunque con un gran número de condicionantes técnicos, como expone la PNL. Gladys Acuña también presentó esta misma semana una pregunta dirigida al consejero canario de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega Rodríguez, para su respuesta oral en el Parlamento que cuestiona directamente si “¿piensa paralizar la autorización administrativa concedida por el Gobierno de Canarias al proyecto de cableado eléctrico aéreo de Red Eléctrica de España que atraviesa el espacio protegido Monumento Natural de los Ajaches y los pueblos de Las Casitas y Femés, en la Isla de Lanzarote, tras los informes desfavorables del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza?”. Gladys Acuña hace nuevamente un llamamiento a instituciones, formaciones políticas y agentes sociales a defender los intereses de Lanzarote sumando fuerzas “para evitar semejante despropósito”. Versión imprimir



