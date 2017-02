Sección > Cartas al Director







Gladys Acuña no está atinada cuando asegura que en la Península todas las líneas están soterradas

Bruno Perera · 1ro de febrero de 2017

Compartir | | Aun más La alcaldesa de Yaiza señora Gladys Acuña, dijo hoy 01/02/2017 en el programa de radio matinal Entre Barrios Crónicas Cadena Cope Lanzarote que en Madrid ni en ningún pueblo de la España peninsular hay torretas con tendidos de líneas eléctricas porque todas las líneas están soterradas. La alcaldesa ignora la realidad porque lo que dijo se pasa cuatro pueblos y la pone como persona ignorante que no debe alegar las sandeces que trató de colar al público de forma populista. La señora Acuña no sabe que la CE permite el tendido de líneas eléctricas por medio de torretas y soterramientos, y todas las naciones de la Comunidad Europea y otras del mundo, poseen tendidos de líneas eléctricas a través de torretas y soterramientos, y España es una de ellas. Igualmente según hacía su alegato populista, añadió que, ella y los vecinos de Yaiza no quieren que los cables pasen por el paraje protegido, sino a través del borde de la carretera que discurre desde Mácher a Playa Blanca. Esto lo alega la señora ignorando que ese trayecto supera en unos 11 km al del que iría por el paraje protegido, y tampoco conoce que las líneas si no se sotierran en zanjas de 2m de ancho x 5m de profundidad son peligrosas para la salud por causa de su electromagnetismo. Y por ello sólo caben tres soluciones: (1) Soterrar en zanjas de 2m de ancho x 5m de profundidad a través del paraje protegido. (2) Tender los cables sobre torretas artísticas a una altura mínima de 20m siempre en concordancia con la potencia eléctrica que se vaya a enviar, que puede que se necesite más elevación de los cables. (3) Soterrar los cables siguiendo el borde de la carretera que igualmente deberán ir por zanjas de 2m de ancho x 5m de profundidad. Pero no hay que olvidar que el soterramiento trae como consecuencia que el presupuesto del tendido suba unas tres veces más. Y si se hace a través del paraje protegido, por mucho que quieran disimular la zanja siempre a vista de pájaro se verá la línea en su recorrido de unos 13km de color marrón o negro porque los materiales que se usaran para tapar la zanja serían sacados de distintas capas del subsuelo que es de procedencia volcánica. Ahora bien, si se hiciera el tendido con zanja de 2m de ancho x 5m de profundidad siguiendo el borde de la carretera desde Mácher a Playa Blanca, entonces no habría impacto visual, pero como ya dije, habría que hacer zanjas de 2m de ancho por 5m de profundidad. Repito: -elevaría el presupuesto unas tres veces-. Si el Gobierno canario y Red Eléctrica lo pagan, pues bienvenido sea. Vean este link de un mapa donde se exponen todas las líneas eléctricas de España, las que van soterradas y las que no. (Incluyendo las de cada isla de Canarias, y como no, también las de Lanzarote). Cuando abran el link, para ver una región u otra, hagan clic sobre el número del mapa. Ahí está todo para ver, estudiar y luego hablar con fundamento. Si el link no abre, por favor cópienlo y péguenlo en Google buscador:

http://www.ree.es/es/actividades/gestor-de-la-red-y-transportista/mapas-de-la-red No olviden escuchar la grabación que añado en archivo sobre lo que dijo la señora acuña en la radio: "eso de que en Madrid y otros pueblos de la España peninsular no tienen torretas eléctricas porque todas las líneas están soterradas". La mención se halla a más o menos en la mitad de la grabación. Gracias. Post datum:. Algunos dicen que yo escribo artículos siempre mostrándome contrario a todo. Pues resulta que no es verdad porque antes de escribir estudio los temas con mucha atención y cuidado, y siempre respondo a los políticos que publican sus alegatos sin antes estudiar lo que tratan de defender. Más bien lanzan al aire sandeces que cuando las leo pienso que la mayoría de ellos/as deberían estar cargando piedras en alguna cantera porque no creo que sirvan para hacer otra cosa. Igual cuando lo del petróleo que a sabiendas que Canarias no posee aguas de ZEE se mantenían en el no de la negociación. Y ni siquiera dieron señas de querer sentarse a dialogar un posible acuerdo. Y por causa si se hubiese encontrado petróleo Repsol se lo hubiera llevado pagando una limosna o nada.



