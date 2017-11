Sección > Lanzarote



"El muelle es el mismo y el alga es el mismo", denuncia la alcaldesa de Yaiza ante el incremento de la protección del Gobierno de Canarias a la especie localizada en las inmediaciones



Gladys Acuña insiste en que hay una mano negra detrás del proyecto de ampliación del Puerto de Playa Blanca

Aplaude el convenio entre el Consorcio insular de Aguas y Club Lanzarote, aunque asegura que Yaiza no ha recibido ninguna notificación al respecto y cree que "llega a destiempo" Crónicas · 22 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha dicho este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que realmente cree posible que haya una mano negra detrás del proyecto de ampliación del Puerto de Playa Blanca, paralizado nuevamente por el Gobierno de Canarias, en esta ocasión por la detección de una especia de algas protegidas. "El muelle es el mismo y el alga es el mismo", ha denunciado Acuña ante el incremento de la protección del Gobierno de Canarias a la especie localizada en las inmediaciones. "Yo creo que las casualidades no existen. No quiero pensar mal, pero es una tras otra. Yo me pregunto si en esas obras que se han hecho en Tenerife no han aparecido algas protegidas, o en La Palma. Sabemos que tenemos una riqueza patrimonial incomparable, pero desde luego que pase siempre todo aquí y nunca en el resto de islas, es poco sospechoso", ha advertido la alcaldesa en los micrófonos del programa ’A buena hora’. La también diputada regional ha confirmado que volverá a interrogar esta semana en el Parlamento de Canarias "al nuevo consejero, al que debemos darle la oportunidad de desbloquear este nuevo problema ya que es la mayor inversión que se haría en la isla de Lanzarote y sería lamentable que perdiéramos la inversión", ha manifestado, tras volver a recordar que las partidas destinadas a la ampliación del muelle sureño dependen en gran medida de Europa, y que el plazo para ejecutar y justificar dicha inversión está cada vez más cerca. El convenio con Club Lanzarote "llega a destiempo" Por otro lado, Gladys Acuña ha opinado que el convenio entre el Consorcio insular del Agua y la entidad privada Club Lanzarote tras la incautación de la desaladora de Montaña Roja, avalado estos días por los tribunales de justicia, "ha llegado a destiempo. Siempre cualquier acuerdo es positivo, pero se debió haber llegado a un acuerdo hace muchísimo tiempo", ha dicho. En cualquier caso, la regidora ha dejado claro que "el Ayuntamiento de Yaiza no tiene conocimiento de los extremos ni del contenido de este convenio, ni de su homologación judicial" al no haber llegado ninguna notificación hasta ahora al Consistorio. Gladys Acuña ha confiado en que dicho convenio, que permitirá que los usuarios paguen el agua que consumen al mismo precio que el resto de la Isla, "sea positivo para estos vecinos y para el municipio de Yaiza". Versión imprimir



