La parlamentaria lanzaroteña defiende la enmienda a los Presupuestos de la Comunidad admitida por el Gobierno canario. “Ha sido una de las demandas y preocupaciones que me había trasladado Oswaldo Betancort”



Gladys Acuña dice que gracias a ella se han logrado 150.000 euros para el centro de salud de Costa Teguise

El saneamiento de Yaiza, Tinajo y Famara también entra en las enmiendas presupuestarias admitidas a la alcaldesa sureña Crónicas · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La parlamentaria lanzaroteña del Grupo Nueva Canarias defendió y consiguió este martes en la Cámara regional la aprobación de la enmienda presupuestaria de 150.000 euros destinada al proyecto del centro de salud de Costa Teguise, “una de las demandas y preocupaciones que me había trasladado Oswaldo Betancort en la ronda que mantuve con los alcaldes de mi Isla”, según recuerdan los nacionalistas en nota de prensa. “Costa Teguise tiene 4.800 cartillas sanitarias, de allí que la ejecución del proyecto sea una prioridad no solo para su alcalde, sino para quienes defendemos los intereses de Lanzarote”, añade la parlamentaria que mantuvo reuniones con distintos mandatarios locales para redactar y defender enmiendas de cara a su inclusión en las cuentas autonómicas 2017. A la partida para el proyecto del centro de salud de Costa Teguise, la diputada sumó este martes en el Parlamento de Canarias la defensa de enmiendas presupuestaria para los proyectos de saneamiento de los pueblos de Yaiza, Tinajo y Famara, consiguiendo su admisión por parte de los grupos políticos que sustentan el Gobierno regional. Acuña defendió las enmiendas argumentando las mejoras medioambientales que experimentarán dichas localidades y el salto que una intervención de esta magnitud supone para la consolidación de los pueblos como núcleos urbanos. “Por supuesto que se optimizará la evacuación de aguas residuales, pero también sabemos que en algunos casos no se le reconoce a los pueblos canarios la condición de núcleos urbanos por carecer de red de saneamiento”. Por otra parte Gladys Acuña se mostró muy contrariada “por la falta de sensibilidad de CC y PSOE que han dicho no a una segunda ambulancia medicalizada y un nuevo escáner para la sanidad de Lanzarote”. La diputada sostiene que “estos partidos que sustentan el Gobierno de Fernando Clavijo deberán dar explicaciones a los ciudadanos de la Isla, que ya bastante padecen y soportan las deficiencias sanitarias”. Versión imprimir



