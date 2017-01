Sección >

La regidora sureña no entiende la "falta de determinación" del Cabildo y que el Gobierno regional "vaya en contra de lo que le piden los ayuntamientos y los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura"

Gladys Acuña critica la postura del Cabildo y del Gobierno de Canarias respecto al proyecto de las Torretas para Los Ajaches

La alcaldesa de Yaiza y parlamentaria regional de Nueva Canarias desmiente a Echedey Eugenio y niega que estuviera presente en la COTMAC donde se aprobó el artículo 47 de la actual Ley del Suelo. "Ese chico debería reflexionar y asesorarse", afirma

Gladys Acuña reclama a CC que haga lo mismo que sus compañeros en Yaiza y reivindique el soterramiento de la línea de alta tensión prevista para Los Ajaches. "Una empresa que facturó 580 millones el año pasado no necesitará pedir un crédito para soterrar las líneas", advierte

La alcaldesa de Yaiza y parlamentaria regional de Nueva Canarias (NC), Gladys Acuña, ha criticado duramente este miércoles la postura del Cabildo insular de Lanzarote y del Gobierno autónomo de Canarias con respecto al proyecto de las Torretas que se prevé ejecute Red Eléctrica Española para la zona de Los Ajaches, en el sur de Lanzarote.

"Ojalá supiera por qué un Gobierno se posiciona en contra de lo que le están pidiendo todos los ayuntamientos y el Cabildo y los ciudadanos de Fuerteventura, y lo mismo en Lanzarote", ha denunciado Acuña en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote.

Tras enumerar los apoyos recibidos desde las alcaldías de los ayuntamientos lanzaroteños como el de Tinajo, Tías y Teguise, la regidora sureña ha cargado contra la postura del Cabildo. "No termina de ser determinante. Solo responsabiliza a la institución atropellada, cuando los responsables está claro quiénes son, está claro quiénes son los que han firmado las autorizaciones y las declaraciones de impacto, que encima son conejeros", ha dicho. "Ahora lo que falta es reaccionar", ha reivindicado, tras cuestionar suavemente la postura de Erasmo García, el director insular de Energía e Industria. "No le habrán informado bien de los informes, pero lo que no se puede hacer es ponerse de lado de una empresa y en contra de los intereses de Lanzarote", ha indicado Acuña.

Críticas a CC y a Echedey Eugenio por "ir contra el árbol caído"

Respecto a las declaraciones de este martes de Echedey Eugenio, el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote y, a su vez, secretario de Comunicación de CC en la Isla, en las que éste ha desmarcado a CC del proyecto de las torretas y ha denunciado que Yaiza pretende responsabilizar a los nacionalistas de una iniciativa que no es suya y que Acuña conocía muy bien, la alcaldesa ha sido tajante al asegurar que tal extremo "no es cierto".

El secretario de Comunicación de CC y consejero de Turismo denunció este martes que Gladys Acuña estuvo presente en la COTMAC en la que se aprobó el artículo 47 de la actual Ley del Suelo pero "no alzó la voz ni mostró los informes que dicen que tienen ahora. Justifica la "firma última" de Erasmo García en el proyecto alegando que en caso contrario, el director insular de Energía e Industria habría cometido prevaricación. Tal aseveración ha sido también desmentida por la alcaldesa de Yaiza, que ha garantizado que "ese chico debería hacer una reflexión profunda y en ese partido deberían asesorarlo, pues eso no es cierto y lo que no se puede hacer es ir contra el atropellado", ha aseverado la alcaldesa al referirse a las palabras del responsable de Comunicación de CC en Lanzarote. "Lo único que le pido a Coalición Canaria es que hagan lo mismo que están haciendo sus compañeros en Yaiza, que es que ese proyecto se anule y se haga de forma soterrada. Si le cuesta mucho soterrarlo a una empres que en 2016 facturó 580 millones de euros, desde luego no le va a hacer falta pedir un crédito", ha defendido la primera edil sureña, que ha criticado la existencia de "distintas coaliciones canarias".