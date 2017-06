Sección > Lanzarote



Rosa pide liberarse del cargo de tráfico influencias en el juicio de Stratvs



Gladys Acuña alega en su defensa que todos los informes eran favorables para la concesión de los permisos a Stratvs

20 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La alcaldesa de Yaiza y parlamentaria lanzaroteña con Nueva Canarias (NC), Gladys Acuña, alegó este lunes en su defensa, durante la apertura del primero de los dos juicios orales que celebra el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Arrecife por el caso de la bodega Stratvs, que todos los informes técnicos y jurídicos eran favorables para la concesión de los permisos a dicho establecimiento. La Sala de lo Penal del TSJC ha comenzado este lunes en Lanzarote a celebrar el juicio sobre los hechos que se desgajaron de la causa principal del "caso Stratvs", porque en ellos presuntamente participó una aforada, la diputada autonómica Gladys Acuña, en su condición de concejal del Ayuntamiento de Yaiza. Según el escrito de la defensa de la alcaldesa y tal y como relató este lunes ante el Alto Tribunal la propia Gladys Acuña, respecto al primer delito por el que se le investiga, el de prevaricación por otorgar la licencia de actividad, ésta se manifestó en la misma línea que el resto de componentes de la Junta de Gobierno local, que votaron favorablemente a la concesión de dicha licencia porque todos los informes eran favorables. La concesión de la licencia la dio Yaiza cuando Acuña acababa de incorporarse a su cargo tras su baja maternal de 40 días. Cuatro días después la Junta de Gobierno otorgó la licencia a Stratvs. La también parlamentaria regional está acusada, además, de un delito de prevaricación por omisión al no haber ordenado el cierre de la bodega Stratvs. Al respecto, durante el primer día de juicio de un proceso que podría extenderse hasta el próximo sábado, Acuña explicó que no hubo "dilación indebida" por parte del Gobierno local, y que en realidad se enteró de que había un restaurante en la citada bodega que no habría contado con los permisos pertinentes cuando acudió a declarar por primera vez a los juzgados. Acto seguido, según expuso, la alcaldesa remitió a los técnicos municipales al establecimiento de Rosa para realizar una inspección. Sin embargo, según el escrito de defensa de la alcaldesa, el propietario de Stratvs ordenó que los técnicos se marcharan, impidiendo la realización de la inspección. Los técnicos no desistieron de su encomienda y regresaron a la bodega al día siguiente, esta vez acompañados de agentes de la Policía Local de Yaiza. Según Acuña, el Cabildo de Lanzarote no contestó la petición del Consistorio sureño para culminar la sanción y clausurar el establecimiento propiedad del empresario Juan Francisco Rosa. Acuña alega también que por el mes de julio de 2013 el Ayuntamiento de Yaiza se quedó sin secretario municipal y tuvo que emplear a un policía local como secretario pero sin formación jurídica alguna, y a los dos ingenieros, Andrés Morales y Antonio Lorenzo, que entonces se inhibieron porque estaban imputados en la causa. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Yaiza, según Acuña, acudió a pedir ayuda al Cabildo de Lanzarote. Según señaló la alcaldesa, el Cabildo contestó a tres requerimientos de octubre, noviembre y diciembre de 2013 y lo hizo en febrero de 2014, cuando el Juzgado ya había ordenado la clausura. Rosa pide liberarse del cargo de tráfico influencias en el juicio de Stratvs Por su parte, el propietario de Stratvs, Juan Francisco Rosa, ha solicitado este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declare prescritas las acusaciones de tráfico de influencias a las que se enfrenta en el primero de los dos juicios que examinarán las irregularidades de su bodega. Durante toda esta semana, una Sala presidida por Javier Doreste juzgará los supuestos delitos cometidos en la construcción y apertura de la bodega Stratvs en La Geria, que la Fiscalía de Canarias describe como el "peor atentado medioambiental" que ha sufrido la isla de Lanzarote desde que es Reserva de la Biosfera. La Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias sostiene que Rosa consiguió abrir esa bodega -presentada en su momento como "la más moderna de Europa"- con permisos de una ilegalidad "flagrante", gracias a la complicidad del alcalde de Yaiza en aquellos momentos, Juan Francisco Reyes, y la entonces concejal Gladys Acuña. La investigación llevada a cabo en este caso por el Juzgado número 5 de Arrecife puso de manifiesto que los propietarios de Stratvs solicitaron licencia para rehabilitar una vivienda y construir un almacén-bodega de 900 m2 en el paraje protegido de La Geria, pero demolieron la vivienda, levantaron una más grande y abrieron un restaurante, una tienda, una terraza y una bodega. En total, 12.000 m2 y, parte de ellos, en terrenos ajenos. Proponen tres años de cárcel para Rosa En la sesión de la mañana, la Sala ha escuchado las cuestiones previas planteadas por las partes y ha interrogado al exalcalde Reyes, que solo ha respondido a su defensa, y a Vicente Bartolomé, Andrés Morales y Manuel Jesús Spínola, que han contestado al fiscal y a sus respectivos abogados, pero no al resto de partes. El Ministerio Público propone penas de tres años de cárcel para Rosa, de tres años y diez meses para la actual alcaldesa de Yaiza, un año y medio el exalcalde, los exconcejales y el exsecretario municipal y dos años para José Antonio Rodríguez. Los técnicos imputados en este juicio se exponen a condenas de inhabilitación. En las cuestiones previas, el letrado del dueño de Stratvs ha solicitado la prescripción del cargo de tráfico de influencias que hoy se juzga, con el argumento de que se basa en una llamada telefónica que realizó al concejal de Urbanismo de Yaiza el 18 de diciembre de 2008 y ese delito prescribe a los tres años. También ha solicitado que, en consecuencia, su cliente no tuviera ya que declarar en este juicio, pero la Sala ha decidido valorar la posible prescripción al dictar sentencia, con lo que no ha eximido a Rosa de su obligación de seguir presente en la vista oral. El letrado del dueño de Stratvs también ha impugnado la presencia en este primer juicio, como acusación, de la familia Negrín, propietaria de parte de los terrenos donde se asienta la bodega. Sin embargo, el TSJC ha desestimado su petición. La defensa del empresario lanzaroteño también ha aportado como cuestión previa la última sentencia relativa al plan de La Geria. La vista se retomará por la tarde con las declaraciones de Evaristo García, Juan Lorenzo Tavío, Leonardo Rodríguez y, en último término, de Gladys Acuña y Juan Francisco Rosa.



