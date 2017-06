Sección > Lanzarote



La regidora, Eva de Anta, desmiente a los asamblearios y asegura que Arrecife ya ha gestionado las viviendas que ahora el Gobierno de Canarias debe adjudicar a las familias más necesitadas de la capital. Anuncia que Arrecife convocará las ayudas al alquiler



Ganemos descarta participar en una posible moción de censura contra la alcaldesa de Arrecife

Leticia Padilla: "La alcaldesa de Arrecife se pasa por el forro los acuerdos plenarios" Crónicas · 8 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Ganemos Arrecife ha descartado este jueves participar en una posible moción de censura contra la alcaldesa de la capital de Lanzarote, la socialista Eva de Anta. Así lo ha manifestado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la portavoz de Ganemos, formación integrada en Podemos, Leticia Padilla. "La verdad es que para los dos años que quedan y viendo panorama de cómo han trabajado hasta ahora en el Ayuntamiento, para un partido joven como Ganemos sería un auténtico suicidio. Recoger toda la porquería y todo lo que no ha hecho este Gobierno y terminar la legislatura así sería complicado", ha manifestado Padilla en el programa ’A buena hora’. La edil de Ganemos ha reconocido en cualquier caso que "tampoco podría decir si sí o no" participarían en una posible moción de censura contra la alcaldesa. "No nos están planteando nada. Sabemos que con el PSOE es muy complicado trabajar y con el PP sabemos que no planearemos una moción de censura. Están las cosas muy complicadas", ha subrayado Padilla. A su juicio, "el pacto de Arrecife depende del Cabildo. Mientras todo esté bien en el pacto del Cabildo, nada en Arrecife se va a mover", ha augurado. "Si Pedro San Ginés es el que está tirando de los hilos de los pactos, aquí por mucho que no se dirijan la palabra, no creo que se vaya a romper este pacto de Arrecife", ha referido Leticia Padilla. Sin cambio de postura respecto a la Avenida Por otro lado, Padilla ha desmentido lo dicho por el PSOE, que su formación política, igual que Somos Lanzarote, hayan variado de posición política respecto a la polémica de la Avenida Marítima. "Hemos apoyado la petición del PP porque el PSOE lo está haciendo rematadamente mal. Lo que no puede ser es que no se cumplan los acuerdos plenarios, por eso respaldamos la propuesta del PP sobre la Avenida. Además, el PSOE no está cumpliendo con las medidas necesarias para la semipeatonalización recogidas en el Plan Director", ha afirmado. En versión de la concejala asamblearia, "la alcaldesa de Arrecife se pasa por el forro los acuerdos plenarios. Que me digan si esto va a seguir siendo así para no presentar más mociones y mejor dedicarme a otra cosa", ha reclamado Padilla. Cruce de acusaciones en torno a la vivienda en Arrecife Por su parte, la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha desmentido en Cope Lanzarote las acusaciones de los asamblearios y ha asegurado que en realidad el Ayuntamiento capitalino ya ha gestionado las viviendas que ahora el Gobierno de Canarias debe conceder a las familias más necesitadas de la capital. "Nosotros, siempre que el Gobierno de Canarias nos ha remitido algo relacionado con viviendas, pisos o cualquier otra iniciativa, hemos tenido la predisposición. De hecho", ha explicado, "cada vez que el Gobierno de Canarias nos ha puesto a disposición los poquitos pisos que hay en la ciudad de Arrecife, lo que ha hecho la comisión de valoración de Servicios Sociales -desde donde no hay que olvidar que atendemos las emergencias, con gente que no percibe nada o casi nada y que tiene menores, con técnicos, trabajadores sociales y educadores familiares formados que conocen a estas familias en Arrecife, más de 30 y más de 40, que nadie conoce- ha sido elevar un informe al Gobierno de Canarias, que es el que adjudica esas viviendas para familias en situación de emergencia social". De Anta ha advertido, además, de que "si el Gobierno de Canarias abre una convocatoria pública de construcción de vivienda pública, estaremos encantados, pues además, se complementará con la inversión que hemos puesto también en el Presupuesto municipal, para la adquisición de pisos tutelados, donde siempre se contemplan a las personas en situación de umbral bajo, que prácticamente están en la calle". Según la alcaldesa, "puede ser mucho más beneficioso la adquisición de pisos tutelados", en lugar de la creación de un albergue, acuerdo que Podemos logró aprobar en el Pleno de Arrecife hace meses. Además, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento de Arrecife tiene también previsto "regular las ayudas del alquiler", que según ha denunciado Podemos, también se han perdido. "En su momento estas ayudas no estaban dentro de la convocatoria de subvenciones. Una vez ya aclarado y regulado que entran, en cuanto saquemos la convocatoria, daremos toda la información", ha explicado. Versión imprimir



