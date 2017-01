Sección > Sociedad



El PP de Tuineje condena la actitud "pasiva" del Cabildo con el Festival



Fuerteventura se queda sin el WOMAD

Esther Hernández lamenta que no se hayan barajado otras fórmulas de financiación del Festival Crónicas · 18 de enero de 2017

El Partido Popular (PP) de Tuineje condena este miércoles "la actitud pasiva" del Cabildo de Fuerteventura que, a su juicio, ha llevado a la retirada del Festival Womad de la isla. Para la portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Esther Hernández, "el presidente del Cabildo (Marcial Morales) no ha querido nunca que el WOMAD se celebre en Gran Tarajal y su arrogancia ha terminado por llevarse el festival de Fuerteventura". Hernández se pregunta en nota de prensa de los populares "por qué no se cuestionan otros eventos de índole insular que se celebran en otros puntos de la isla y sí se cuestiona el WOMAD, que ha dejado muy buenos resultados en la economía local y que atrajo a numeroso público". La portavoz de los populares denuncia que la inversión del Cabildo en el municipio es "ridícula, en proporción a nuestra población. Con la retira del WOMAD esa inversión del Cabildo en el municipio, baja aún más". "No entendemos cómo no se han buscado otras fórmulas de financiación con colaboración de la inversión privada". "La respuesta del Gobierno del Ayuntamiento de Tuienje ha sido muy light. Una acción como esta, requiere una respuesta contundente y el alcalde debía estar ya convocando un pleno extraordinario para mostrar nuestro rechazo y condenar la actitud del Cabildo de Fuerteventura", apunta Hernández.



