Pedro San Ginés Gutiérrez, presidente del Cabildo insular de Lanzarote

"Fue un error del PSOE romper un pacto de gobierno por un 0,0 y pico por ciento de los Presupuestos de la Comunidad, por más que no se estuviese de acuerdo con los criterios de reparto"

"Es realmente grotesco el papelón que ha hecho Nueva Canarias, pues ha dejado a los pies de los caballos al presidente del Cabildo de Gran Canaria con su propuesta al Parlamento, que obtuvo respaldo de la oposición, y del PSOE por cierto, entonces aún en el Gobierno"

"Vamos a tener un problema de ejecución presupuestaria con toda seguridad. Ojalá me equivoque. No sé qué porcentaje seremos capaces de ejecutar, pero si ya con los recursos que hemos venido habilitando con los planes de cooperación municipal hemos tenido problemas, ejecutar los 100 millones para 2017 no va a ser fácil. Pero esto no se puede convertir en una mala noticia: bendito problema tener tantos recursos y un problema de ejecución presupuestaria"

¿Qué va a pasar con el Plan insular, pero también con la revisión del PRUG del Archipiélago Chinijo o con el Plan Especial de La Geria? Yo ya no voy a dar más fechas. He cometido muchas veces ese error. Lo admito, pido disculpas, pero a partir de ahora, y en materia de planeamiento, solo puedo expresar deseo, voluntad, habilitación de recursos, que es lo que hacemos en los Presupuestos"

"No puedo estar más de acuerdo con Oswaldo Betancort en que Lanzarote se merece liderar la organización de CC en toda Canarias y en que David de la Hoz debería convertirse en el nuevo secretario general en el ámbito nacional. No solo podría sino que tendría serias posibilidades si él mismo lo considerase, pero me temo que no va a ser así tampoco en este caso, aunque no puedo estar más de acuerdo con Oswaldo, que por cierto es uno de nuestros grandes valores y activos electorales y como responsable orgánico"

"Creo que, del mismo modo, si fue un error romper un pacto de gobierno por un 0,0 y pico por ciento de los Presupuestos de la Comunidad, por más que no se estuviese de acuerdo con los criterios de reparto, que yo estoy convencido de que no fueron esas las razones, hablo del Partido Socialista, tampoco se puede romper un pacto por que no se esté de acuerdo con una decisión como la Avenida Marítima de Arrecife, por error que este sea"

El presidente del Cabildo insular de Lanzarote, Pedro San Ginés Gutiérrez, cree que nacionalistas y socialistas podrían volver a co-gobernar en Canarias si las cosas cambiasen internamente en el PSOE, pero ve en el PP la opción de una nueva mayoría más probable para el Gobierno regional. El máximo dirigente de la Primera Corporación lanzaroteña ha asegurado que Fernando Clavijo no tuvo más opciones que la de echar a su socio de gobierno y, además, ha dejado claro que le parece poco probable que pueda prosperar una moción de censura contra el presidente del Gobierno canario. En la entrevista concedida al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote este 30 de diciembre, San Ginés analizaba el detonante de la ruptura entre su partido, Coalición Canaria (CC), y el Partido Socialista (PSOE) y, además, explicaba en qué ha quedado el reparto del FDCAN para islas como Lanzarote y Gran Canaria y valoraba las posibilidades de que los representantes nacionalistas de Lanzarote logren más peso y una mayor cuota de protagonismo en la dirección de CC en su ámbito nacional canario. San Ginés adelanta al valorar la situación orgánica de su partido que el Congreso insular de CC en Lanzarote de abril no tendrá demasiados conflictos ni enfrentamientos.

Presidente, ¿qué tal la Navidad? ¿Cómo están siendo estas fiestas?

Bueno, bien, tranquilo, en familia como cada año.

¿Y tiene usted previsto pasar el Fin de Año en La Graciosa también este año?

No. Estuve varios años partiendo el año en La Graciosa, pero este año voy a salir fuera, a Tenerife.

¿A Tenerife por temas políticos? ¿Para estar cerca del poder?

No, en absoluto. Nada que ver con eso.

Bueno, nos gustaría preguntarle primero por la ruptura del pacto del Gobierno de Canarias. ¿Cuál es su versión? ¿Cree que está justificada la ruptura o no?

Creo que ya a estas alturas son muchos los análisis. Por supuesto que está justificada. Creo que no le quedó más remedio al presidente ante la actitud, creo que motivada por sus problemas internos, que ha tenido el socio de gobierno en un pacto que ya no podía continuar. No le ha quedado más remedio al presidente que continuar de momento en minoría.

Dice usted de momento. ¿Es porque cree que va a haber un nuevo pacto de gobierno?

Bueno, porque lo deseable sería que no hubiera un Gobierno en minoría el resto de la legislatura. Ojalá que lo haya, claro que sí.

Se habla mucho estos días de la posibilidad de un Gobierno entre CC y el Partido Popular. ¿Usted apuesta por ese Gobierno o por qué opción?

Bueno, no hay otra opción de gobierno conformado distinto que no sea esa, francamente viable, a no ser, quién sabe, que las cosas cambiases en el Partido Socialista y fuese pensable, pero me parece que hoy por hoy es absolutamente impensable siquiera retomar aquel acuerdo de gobierno. Pero estoy hablando de pura aritmética y con los pies en la tierra, así que no veo otra posibilidad de gobierno.

¿Tampoco ve una posibilidad en la moción de censura? ¿Temen en Coalición Canaria que esto pueda ocurrir?

No. Sabemos que puede ocurrir. Todo lo que aritméticamente es posible en política puede pasar, pero no parece probable tampoco.

El Gobierno de Canarias se está recomponiendo y el presidente Clavijo dijo que no iba a aceptar cuotas de partido, pero evidentemente también tiene que haber gente de distintas islas como Lanzarote dentro del nuevo Gobierno. ¿Ustedes han presionado para que desde Lanzarote también entren representantes en ese Gobierno?

Bueno, yo he de confesar que no estoy en ese asunto especialmente aplicado, entre otras cosas porque, como acabo de decir, confío en que antes o después se conforme nuevo Gobierno con respaldo de mayorías parlamentarias, de tal forma que lo que quiera que hoy se nombre tendrá carácter interino, de ahí el escaso interés porque creo que va a ser, en la mayor parte de los casos, unos nombramientos provisionales e interinos, así que, por ende, no creo que tendrá tanto peso cómo se sustituyan esas vacantes que de alguna forma deja el Partido Socialista.

En cuanto a las posibles repercusiones de esta ruptura del Gobierno de Canarias en islas como Lanzarote, ¿se va a mantener la estabilidad en el próximo año aquí en Lanzarote, sobre todo, más que en el Cabildo, en el Ayuntamiento de Arrecife, donde sabemos que hay problemas?

Ojala, ojalá. Lo hemos explicado muchas veces también. Este es un pacto que afecta a tres administraciones en Lanzarote, y hemos de tratar de mantener la estabilidad en las tres. Es cierto que hay más dificultades en unas que en otras, pero esa ese es nuestro deseo y debemos ser capaces de gestionar esas diferencias para alcanzar ese objetivo. Yo espero que también en Arrecife lo consigamos.

Pero sus compañeros de Arrecife siguen discrepando con el PSOE en asuntos importantes como el de la Avenida Marítima de Arrecife, ¿no?

Bueno. La posición del partido no ha variado en relación a la Avenida, ni la de mis compañeros, ni la mía. Ocurre que hay batallas y pistolas en el pecho que no se pueden poner y si, efectivamente, es una cuestión de competencias [de la alcaldesa, Eva de Anta], pues así lo hemos dejado claro públicamente y en las decisiones que hemos tomado en el propio Pleno del Ayuntamiento de Arrecife, y hasta ahí podemos llegar. Como digo, si, efectivamente, la competencia corresponde a quien corresponde y ésta tiene otro parecer, pues no queda otra. Yo creo que, del mismo modo, si fue un error romper un pacto de gobierno por un 0,0 y pico por ciento de los Presupuestos de la Comunidad, por más que no se estuviese de acuerdo con los criterios de reparto, que yo estoy convencido de que no fueron esas las razones, hablo del Partido Socialista, tampoco se puede romper un pacto por que no se esté de acuerdo con una decisión como la Avenida, por error que este sea.

Y hablando precisamente del reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias, FDCAN, ¿cómo queda finalmente la isla de Lanzarote en esa distribución de las partidas?

Pues muy bien. Tenemos que reconocer que por primera vez que yo sepa, ha habido un Gobierno y un presidente que han sido consecuentes con lo que han venido manteniendo, tratando de imprimir a ese Fondo de Desarrollo un carácter de solidaridad para todas las islas, y que cumple, a pesar de todos los enfrentamientos que por parte de una isla, y creo que también por parte de un insularismo bastante trasnochado y un frontismo, se ha provocado que Nueva Canarias llegase a elevar al Parlamento una propuesta que suponía eliminar gran parte de los recursos que iban a llegar a esa isla. Es realmente grotesco el papelón que ha hecho Nueva Canarias, ciertamente, pues ha dejado a los pies de los caballos al presidente del Cabildo de Gran Canaria. Vuelvo a insistir: la propuesta que elevó Nueva Canarias, y que obtuvo respaldo de la oposición, y del PSOE por cierto, entonces aún en el Gobierno, dejaba a Gran Canaria prácticamente con unos 13 millones de euros, por los más de 40 que le van corresponder, y seguro que hoy ha de firmar ese convenio, igual que lo hará la isla de Lanzarote, a la que le corresponden en estos dos años que se han convocado 2016 y 2017, unos 35 millones de euros aproximadamente, lo cual es mucho mucho dinero. Nosotros estamos, y hay que reconocerlo públicamente, enormemente satisfechos del resultado de esa distribución de los Fondos del FDCAN.

¿Y les dará tiempo a gastarlo todo en el plazo previsto?

Pues la verdad es que bendito problema. Tenemos un serio problema de ejecución; tenemos que admitirlo. Este va a ser un ejercicio, el 2017, en el que la isla de Lanzarote va a contar, entre los fondos previstos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, cerca de 50 millones de euros, más estos 35 millones, más los remanentes que tiene el Cabildo, más los 10 millones que conseguimos a gastar en tres años de los fondos DUSI, y al final contaremos con una disponibilidad de en torno a los 100 millones de euros para el 2017. Y eso es algo que históricamente no hemos tenido jamás. Vamos a tener un problema de ejecución presupuestaria con toda seguridad. Ojalá me equivoque. No sé qué porcentaje seremos capaces de ejecutar, pero si ya con los recursos que hemos venido habilitando con los planes de cooperación municipal hemos tenido problemas, especialmente este año pero también en los anteriores, pues esto no va a ser fácil. Pero vuelvo al principio, esto no se puede convertir en una mala noticia: bendito problema tener tantos recursos y un problema de ejecución presupuestaria, pues antes no teníamos este problema.

En cualquier caso, presidente, hablando de los Presupuestos, ¿son estos aspectos los que han podido provocar algún retraso en la aprobación de las nuevas cuentas del Cabildo? Suponemos que estarán trabajando en ello, ¿verdad?

No, no. Sería, francamente, una excusa utilizar esta cuestión. Es verdad que sus resultados afectarán a los Presupuestos, pero estos se podrían modificar después. No, no es esta la razón. Como saben, se acaban de aprobar hace nada los Presupuestos del 2016. Hemos estado en las últimas semanas trabajando intensamente y yo creo que la próxima semana, a más tardar, al menos el Gobierno tendrá cerrado, si no lo tenemos ya hoy, un proyecto de Presupuestos para 2017.

Permítame, presidente, que le preguntemos también por su partido, Coalición Canaria. Esta semana se reunió la Ejecutiva de CC para analizar la sentencia que obliga a repetir su último Congreso insular. Aunque ya David de la Hoz confirmó que se iba a recurrir esa sentencia y aunque finalmente ya han convocado un nuevo Congreso para el próximo mes de abril, ¿cómo vislumbra usted que va a desarrollarse esa nueva convocatoria del nuevo Congreso insular de Coalición Canaria para el 1 de abril? ¿Cree que va a haber enfrentamientos en esta ocasión o no?

Pues no. Sinceramente no. Creo que la organización en la Isla está más cohesionada que nunca. Creo que hay un diálogo franco y sincero entre todas las personas que conformamos la organización y no va a haber problemas en ese sentido. Seguramente habrá legítimos intereses de unos y de otros, pero cuando hay un diálogo sincero, franco y de frente, y creo que después de muchos añoslo está habiendo, creo que será un Congreso del que Coalición Canaria C salga fortalecida y tras el que esas aspiraciones no supongan diferencias entre nosotros sino, más bien al contrario, planificar aquello a lo que aspira cada cual, y que seamos capaces de convivir en armonía conjugando todas esas aspiraciones.

El secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote nos dijo esta semana que al menos por el momento no tiene en mente repetir como candidato en el cargo. ¿Usted tiene alguna aspiración orgánica, presidente?

No. Francamente no. Yo soy miembro de los órganos de dirección por mi condición de presidente del Cabildo insular, así está en los estatutos y así va a seguir siendo. Pero no, personalmente no tengo ninguna aspiración orgánica.

¿Y hay alguna persona a la que a usted le gustaría que ocupara la Secretaría General de CC en Lanzarote?

Pues varias. El primero, el actual, David de la Hoz, que creo que, creo no, que ha llevado a la organización, a pesar del retroceso en alguna administración como el Cabildo, como ha ocurrido en todo el país y en toda Canarias con la entrada de nuevos partidos en el arco político, a una situación, desde el punto de vista de la representación en las administraciones, sin precedentes en la historia de la Isla, gobernando en siete de las ocho administraciones y presidiendo cuatro de esas siete, y yo creo que dando a la organización la estabilidad y la serenidad que le había faltado en los últimos años, aunque también este trabajo de renovación y de otra forma de hacer y entender las cosas ya se inició Jesús Machín, pero creo que es algo que ha consolidado David de la Hoz. No sé si retomará esa responsabilidad. Parece que no está en su ánimo hacerlo, pero también hay más personas en la organización que pueden coger perfectamente el relevo.

¿Algún nombre más o prefiere reservarse?

No, no. Me va a permitir que yo me reserve esa opinión. Además, tendría que darle varios. El nombre que no estará desde luego será el mío.

Presidente, decía también el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, esta semana, que es otro nombre de los que suenan, que desde luego Lanzarote merece dirigir la organización nacional en toda Canarias y que el propio David de la Hoz podría optar a ese puesto. ¿Usted está de acuerdo?

No puedo estar más de acuerdo. Claro que sí. No solo podría sino que tendría serias posibilidades si él mismo lo considerase, pero me temo que no va a ser así tampoco en este caso, aunque no puedo estar más de acuerdo con Oswaldo, que por cierto es uno de nuestros grandes valores y activos electorales y como responsable orgánico.

Presidente, volviendo al Cabildo, ¿qué balance hace usted de este ejercicio? ¿Cuáles serían los dos o tres aspectos con los que usted está más satisfecho de haberlos sacado adelante en este año 2016?

Bueno, si tuviera que quedarme con dos hitos en el año, sin duda serían la culminación del Centro de Tratamiento de Residuos de Zonzamas, que era la mayor asignatura que tenía esta isla de resolver, y que hace apenas un mes y algo vio la luz, aunque es verdad que aún quedan algunos aspectos que mejorar, como la balsa de lodo, que aún no está cubierta y sigue generando malos olores; y la puesta en marcha, después de muchas décadas, de las primeras instalaciones eólicas, con esos dos megamolinos de autoconsumo en Punta de los Vientos. Quizás sean los dos hitos más visibles de gestión y por importancia estratégica que ambos tienen, si tuviese que quedarme con algo.

¿Y en la parte negativa del balance de este ejercicio? ¿Qué le hubiera gustado hacer pero no ha podido

Uy, tantas cosas... Lo peor quizás ha sido la tardía aprobación de los Presupuestos. Ha sido un año 2016 complicado, con un Gobierno en minoría hasta entrado el año, y eso va a provocar mucho retraso en la ejecución de estos Presupuestos y de estas inversiones. Quizás esto sea el aspecto más negativo o la nota más negativa del Gobierno.

Presidente, hablemos también de seguridad. En Yaiza y el propio senador también lo están abordando. Para usted, ¿cómo se puede mejorar la actual situación?

Bueno, Lanzarote no es una isla insegura, a pesar de estos hechos aislados que nos han alarmado y que son, entiendo, enormemente preocupantes para la ciudadanía. Ayer visitaba por cierto a la Guardia Civil de Tráfico y compartíamos esta inquietud. En términos relativos, y no quiero que esto suene a quitar hierro al asunto, se hablaba de que Lanzarote es una isla muy segura. Y como casi todas las islas, pues en una isla no solo hay menor índice de conflictividad, sino también mayor grado de resolución de los delitos que se cometen porque aquí hay que entrar o salir en barco o en avión, lo que supone un mayor índice de resolución. La situación no es realmente preocupante pero esto se mejora con un mayor número de efectivos. Me parece muy bien que el senador esté sobre este asunto porque es competencia en seguridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aquí y en otro lugar. Entiendo que sin duda por ahí pasa la solución.

Nos escriben también pescadores de La Graciosa, que denuncian enfadados con el reparto de licencias que este año tampoco les ha tocado ninguna. ¿No se puede cambiar este sistema de adjudicación

Pues este es un tema complicado, que no es nuevo, y que depende del Gobierno de Canarias. No lo sé, francamente, no tengo el criterio suficientemente conformado para hacer una propuesta alternativa. Le mentiría si dijera lo contrario.

Bien, ¿pero se podría hablar con su compañero del Gobierno de Canarias Narvay Quintero?

Sí, claro, claro que se puede hablar. Faltaría más que no se pudiese hablar.

Nos trasladan también algunos oyentes preguntas relacionadas con la demolición de los hoteles. ¿Va a haber demolición o no? ¿Qué sabe el presidente del Cabildo sobre este tema?

Pues esto se dilucidará en sede judicial por parte de los jueces, que son en definitiva los garantes de sus sentencias. No lo sé. Este es un tema tan trillado ya ... es verdad que se acerca el momento de la resolución definitiva de los casos, pero desde luego no creo que sea una buena noticia, pero si en algún caso hay que hacerlo, pues se hará, faltaría más.

Y sobre el Plan insular, ¿qué va a pasar este año con el planeamiento territorial de Lanzarote?

Bueno, ¿qué va a pasar con el Plan insular, pero también con la revisión del PRUG del Archipiélago Chinijo o con el Plan Especial de La Geria? Yo ya no voy a dar más fechas. He cometido muchas veces ese error. Lo admito, pido disculpas, pero a partir de ahora, y en materia de planeamiento, solo puedo expresar deseo, voluntad, habilitación de recursos, que es lo que hacemos en los Presupuestos, y ojalá que este año seamos capaces de aprobar inicialmente estos tres instrumentos de los que hablaba. Ese es el objetivo.

Muchas gracias por atendernos en esta mañana, presidente. Que tenga usted feliz entrada de año. Un saludo.

Muchísimas gracias por esta oportunidad en el último momento para hacer extensiva esa felicitación a todos los lanzaroteños, y que en 2017 gocemos de salud y seamos todos un poco más feliz si es posible.