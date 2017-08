Sección > Cartas al Director







Free Canary Islands in the tourist market, yes or no? That is the question and whether we accept it or not

Bruno Perera · 21 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más ¿Liberar el mercado turístico de las Islas Canarias, sí o no? Esa es la pregunta y si la aceptamos o no. En canarias está ahora de moda protestar acerca de la superpoblación turística que estamos padeciendo y que algunos empresarios y partidos políticos critican como algo agobiante porque según ellos el turismo de masa comprendido entre los de media pensión y completa, es una rama que es económicamente poco rentable para nuestro archipiélago y también destructor del medio ambiente. Los empresarios turísticos y políticos que abogan porque se seleccione el turismo que nos visita pretenden ignorar que los turistas son captados por los turoperadores en su país de origen, y que cuando los turoperadores contratan camas en un hotel o complejo de apartamentos, villas, viviendas vacacionales, etc., negocian: lugar, acomodación, comida y precio. Los negocios turísticos radicados en Canarias ofrecen una estancia y un servicio, sea sin, de media pensión o completa, pero en el estira y encoge de la negociación de contratación, dependen siempre de las ofertas que les haga el turoperador. Hay empresarios que ofertan servicios en hoteles o complejos de apartamentos y villas de 5-4-3 estrellas, y otros que se dedican al alquiler vacacional que ofrecen todo tipo de viviendas, unas con buen servicio y otras con menos y algunas sin las garantías que se exigen para alquilar a turistas, y entre toda esta red que se teje con la oferta de buena calidad y la mediocre, se divide y se hospeda el total de esa masa turística que nos visita, y por ello no podemos seleccionar un turismo de calidad porque si lleváramos a cabo tal selección tendríamos que cerrar varios hoteles, complejos de apartamentos y viviendas vacacionales porque una gran parte de las mencionadas/os no poseen las garantías de hospedaje ni de servicio que deberían ofrecer según las regulaciones que obliga la Consejería de Turismo. Además, después de que están en guerra varios países árabes -que es la causa de que estemos llenos- no es inteligente protestar contra que en la actualidad tengamos años de vacas gordas y hermosas, porque cuando tuvimos los de vacas flacas y raquíticas todo mundo pedía más turismo sin impórtales que fuera de alta calidad o de alpargata. En esto me he dado cuenta que los empresarios turísticos que ofrecen buena calidad y buen servicio obtienen buenos resultados económicos, y los que andan entrampados y parcheando casi a diario, no superan el listón para llegar a ser rentables. También habría que meditar en que no se puede ni se debe pedir un cambio general radical para convertirnos en una región con un turismo único y de alta calidad porque nuestros pueblos turísticos ni nuestras ciudades están aclimatados/as para ofrecer una alta categoría. No hay más que darse un paseo por Arrecife para ver qué clase de oferta de calidad turística podemos ofrecer con una ciudad que tiene varias calles en ruinas, aceras destrozadas, calzadas llenas de baches y huecos, y barrios que se asemejan a los de Afganistán. Amén de otras tantas lindezas que escondemos en varios sitios de nuestro territorio como son escombros, basura y chatarra. Conclusión: Para poder seleccionar un turismo de mayor calidad y reducir el menos rentable, es necesario lavar la cara a toda la física terrestre de Canarias, y para eso hace falta mucho dinero y buena política constructiva, eliminando la chanchullera con la que se administra actualmente el sector turístico de las islas. Versión imprimir



