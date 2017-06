Sección >

Fin de semana raro

1.- Aparte de lo del gran Nadal en Roland Garros –campeón por décima vez– y del triunfo de España en Macedonia, en fútbol, ha sido un fin de semana raro. Para levantarme temprano, hoy lunes, dejaré la ventana abierta y que entre la claridad: tengo que renovar el carné de conducir. También le tengo que arreglar el micro a mi móvil, vaya coñazo. Y he de presentar la declaración de la renta. No está mal. No sé a qué hora terminaré de hacer todo eso; si me levanto temprano en un plis/plas. A un jubileta como yo se le multiplica el trabajo por nada. Ya tengo que reconocer que todo se me hace un mundo, más que nada porque no hay aparcamientos, ya no se puede aparcar ni en el barrio de La Salud, donde reside mi asesor fiscal. Luego debo ir a La Orotava, más tarde al Puerto; al regreso, darme una vuelta por el banco y todo eso el lunes, que para mí es un día en que no trabajo. Bueno, en realidad nunca trabajo: estoy jubilado. Cuando termine este artículo, son ahora las once y veinte de la noche, me daré un afeitadito que me dure toda la semana y luego, ducha y a la cama. Así, de política, el discurso estúpido de Guardiola sobre el país opresor (¿lo es o no, Montoro?), una información que me mandan sobre que la UCO alteró presuntamente pruebas contra Rita Barberá –la pobre, Dios la tenga al lado–, y que Rajoy tiene todo pensado para aguarle la fiesta a Puigdemont y su banda, que eso espero. Y, en el terreno humano, el recibimiento, con honores y Gran Cruz del Mérito Civil, del cadáver de Ignacio Echeverría, en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Acudió, e hizo muy bien, el presidente del Gobierno. Vaya entereza de la familia y vaya palabras del emocionado padre de Ignacio. Me quito el sombrero. Deberían aprender otros de la honestidad de esta familia.

2.- Decir también que al Tete le ha tocado el Cádiz en la promoción de ascenso a la Primera División. Jueves, primer partido en Cádiz y domingo segundo, en Tenerife. Al Cádiz lo entrena Cervera, el ex del Tenerife. Quien gane pasará a la final del play off con el vencedor de la eliminatoria entre el Getafe y el Huesca. Hombre, de los cuatro yo creo que el Tete es el mejor, pero cuando se le cruza el cable es terrible. Vamos a ver si es capaz de seguir adelante y si el sirio no se mete por medio para ser presidente, que es lo que quiere. Que se ate los machos Miguel Concepción porque el sirio no se anda con chiquitas: cuando quiere una cosa la persigue hasta el final. Lo que pasa es que algunas cosas no le salen bien, gracias a Dios. Por cierto, las obras de Leroy Merlin en el sur empezarán inmediatamente. No hace falta esperar a la licencia de Comercio, concedida por los tribunales, que le tendrán que entregar antes de un mes, porque ya tiene licencia municipal de obras del Ayuntamiento de Adeje. Ha sido un gran triunfo jurídico de un empresario como Ambrosio Jiménez Quintana, al que lo han querido fastidiar desde el Gobierno, teniendo como tenía una licencia firme a su favor. Invertir en Canarias se ha convertido en un auténtico horror. Y Ambrosio es un héroe, lo ha conseguido.

3.- Y poco más me queda que contarles de este fin de semana. Una bonita muestra de artesanía canaria en “El Trompo”, con muchísima gente. Ya saben que “El Trompo” está junto al Centro Comercial La Villa, o al revés. Y unas declaraciones de Lope Afonso al Diario de Avisos, en las que el coordinador del PP, y alcalde del Puerto de la Cruz, dice que no hay que vincular la entrada del PP en el Gobierno –que obligará a Clavijo a despedir a muchas “figuras” de su partido– con lo que podría ocurrir en otros organismos, ayuntamientos y cabildos. Veremos.

