El PSOE apoya que Fernando Clavijo se someta a una cuestión de confianza. El responsable de la Gestora informa, tras la cita de la Ejecutiva regional, de que los socialistas reclamarán explicaciones al presidente en sede parlamentaria



Ferraz advierte a Clavijo de que su "torpeza" tendrá "consecuencias"

Los socialistas acusan a Clavijo de "regalar" a Mariano Rajoy el voto de Ana Oramas en el Congreso. Román Rodríguez: “Cada vez somos más los que exigimos a Clavijo una cuestión de confianza” Crónicas / Agencias · 27 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha afirmado este martes que lo que ha hecho el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es "absolutamente contrario al interés general de los canarios" y supone "regalar" a Mariano Rajoy el voto de la diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas en el Congreso. Jiménez ha criticado de esa forma, en una entrevista en Cuatro, la ruptura del pacto de Gobierno que tenían los nacionalistas canarios y los socialistas. Tras remarcar que con el "voto decisivo" de su diputada Ana Oramas, CC estaba "jugando en estos momentos una posición muy trascendental en el arco parlamentario", el dirigente socialista ha acusado a Clavijo de cometer una "torpeza que va a tener consecuencias". Asimismo ha incidido en que el presidente canario ha "dado un paso que no tiene justificación desde el punto de vista del interés general de los canarios", porque supone "sacar la agenda canaria de encima de la mesa". El Partido Socialista ha anunciado que, tras la ruptura del pacto con Coalición Canaria (CC) en el Gobierno regional, lo primero que pedirá en el Parlamento autónomo es que el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, comparezca para explicar el cese de los cuatro consejeros socialistas y que además presente una cuestión de confianza. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa el presidente de la comisión gestora del PSOE en Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, tras la reunión de la comisión ejecutiva regional para analizar la ruptura del acuerdo de gobierno motivada por el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Rodríguez Fraga, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que es "de lógica democrática" que Clavijo ofrezca una explicación en sede parlamentaria, al tiempo que ha defendido que "lo sensato" sería que el presidente se someta a una cuestión de confianza, tal y como reclama Nueva Canarias (NC), el partido que preside Román Rodríguez. Asimismo, ha informado de que el PSOE valora su derecho a buscar mayorías alternativas "donde proceda" y dialogando "con todos", incluido el PP, partido que, por el momento, no contempla entrar en el Gobierno canario con CC sino prestar apoyos puntuales. "No estamos en un proceso de dinamitar nada ni de desestabilizar, simplemente el PSOE es un partido con vocación de gobernar y de estar en las instituciones", ha manifestado Fraga, quien ha detallado que la posibilidad de conformar un ejecutivo alternativo al de CC dependerá de los escenarios, del momento, de los tiempos y de las conversaciones que mantendrán con el PP, Nueva Canarias y Podemos. Estos nuevos acuerdos, sujetos a su viabilidad y a que además sean convenientes, no solo se analizarán en el Gobierno canario, también en los cabildos y en los ayuntamientos de las islas, ha agregado. Preguntado sobre todo por el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), donde CC y PSOE gobiernan a pesar de que, por desavenencias, nunca han firmado un acuerdo, ha señalado que van a estudiar la presentación de una posible moción de censura contra el alcalde, José Alberto Díaz (CC), con "mucha calma". En este sentido, ha comentado que "todavía" no ha hablado con el Gobierno municipal en el Ayuntamiento de La Laguna, pues ha dicho que no le corresponde, ya que también hay una dirección insular y local del PSOE a las que escuchar antes de tomar decisiones con sensatez. Respecto al Fondo de Desarrollo de Canarias, FDCAN, que se nutre de los 160 millones de euros que Canarias dejará de pagar al Estado como compensación del extinto Impuesto General de Tráfico de Empresa (IGTE), ha insistido en que su reparto, motivo de una de las mayores crisis institucionales que ha atravesado el archipiélago, "desvertebra a Canarias". Además, rompe el consenso, se salta normas, transfiere competencias del Gobierno a los cabildos y divide, ha criticado Fraga, razón por la que el PSOE no transigió y se levantó de la mesa del Consejo de Gobierno en dos ocasiones antes de que se rompiera el pacto. El presidente de la gestora del PSOE de Canarias ha confirmado que la exvicepresidenta del Gobierno canario, la socialista Patricia Hernández, será la presidenta del grupo parlamentario socialista, en sustitución de la lanzaroteña María Dolores Corujo, mientras que el diputado Iñaki Lavandera continuará como portavoz. Román Rodríguez: “Cada vez somos más los que exigimos a Clavijo una cuestión de confianza” Por su parte, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, destaca este martes el valor de los 405.000 electores canarios a los que representan el PSOE, NC y Podemos en el Parlamento frente a los 165.000 que apoyaron a CC para afirmar que “cada vez somos más” ciudadanos canarios los que exigimos que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se someta a una cuestión de confianza en la Cámara. El líder de los nacionalistas de izquierdas, explica Nueva Canarias en nota de prensa trasladada a Crónicas, preguntó al PP y a la Agrupación Socialista Gomera (ASG) si rechazan que el jefe del Ejecutivo, perteneciente a la tercera fuerza política en las elecciones del pasado mes de mayo, apoyado sólo por el 18% de los votos y perdida la mayoría parlamentaria que le dio la Presidencia, legitime su condición por el instrumento democrático habilitado para ello. El grupo parlamentario de NC consideró que Fernando Clavijo debe tomar la iniciativa parlamentaria para afrontar las responsabilidades que le corresponden tras la ruptura del pacto de gobernabilidad y pedir a la Mesa de la Cámara, presidida por la socialista Carolina Darias, que habilite el mes de enero. Román Rodríguez reiteró la obligación que tiene el jefe del Ejecutivo de comparecer en el Legislativo para explicar la ruptura del pacto y pedir el aval del Legislativo, poder que le otorgó la confianza mayoritaria para presidir el Gobierno de Canarias, “ahora perdida al desprenderse” de sus socios del PSOE. “Cada vez somos más los que exigimos” a Clavijo que “dé la cara y diga con qué apoyos cuenta y qué programa” presenta a los 60 diputados para que “renueve el aval que no le dieron las urnas sino el Parlamento”. Se refería a los 405.000 votos que aglutinan los tres grupos parlamentarios, el PSOE, Podemos y NC, que exigen que el jefe del Ejecutivo sea refrendado a través de este instrumento democrático. Enfrente, recalcó, están los 165.000 votos minoritarios de CC. En opinión de Román Rodríguez, el PP, con 170.000 votos, y la ASG, con otros 5.000 apoyos ciudadanos, también “deben posicionarse y aclarar si están en contra” de la cuestión de confianza. “Deben decidir de qué lado están y si es el del que reclama que el presidente explique la crisis, presente un programa y se gane la confianza de la mayoría de la Cámara”, según el líder de los nacionalistas de izquierdas. Nueva Canarias considera que el PP y la ASG tienen que aclarar su posición antes de entrar a negociar, como ya han avanzado, políticas puntuales de un presidente del que se desconoce qué mayoría le sustenta. “Necesitamos un gobierno fuerte, que gobierne para todos los canarios y no un gabinete monocolor de la tercera fuerza política en apoyos ciudadanos y sin los avales precisos” del Legislativo. Versión imprimir



