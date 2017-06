Sección > Canarias



El nuevo presidente del Partido Popular de Fuerteventura, apartado en su día como diputado regional por la Isla, felicita a la candidata Pilar González por seguir la vía estatutaria del PP



Fernando Enseñat lamenta que Águeda Montelongo haya seguido "amenazando y recurriendo a órganos del partido"

El exdiputado majorero del PP propone un partido unido "con puertas y ventanas abiertas" que perseguirá un proyecto "integrador" y que permita "devolver el PP al afiliado" Crónicas · 19 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El exdiputado regional del Partido Popular (PP) por Fuerteventura, Fernando Enseñat, es desde este pasado sábado el nuevo presidente de esta formación política en la Isla majorera, cargo que ha alcanzado con el apoyo del 99,8 % de los compromisarios, siendo él el único candidato en este Congreso insular tras las primarias celebradas en el PP de la Isla majorera, donde sí aspiraban al cargo para convertirse en candidatos y presidir el partido aspirantes en las primarias previas como Águeda Montelongo y Pilar González. En sus primeras intervenciones, Enseñat ha apuntado este lunes en Cadena Cope que "más que complicado, como en cualquier organización política, ha habido varias candidaturas y candidatos como mi compañera Pilar González, y otras personas que han seguido amenazando y recurriendo a órganos del partido", ha indicado en referencia a la ex presidenta del PP majorero, Águeda Montelongo. "El partido decidirá en base a los estatutos. No hay ningún problema", ha zanjado Enseñat acerca de la que fuera su compañera durante los dos primeros años de legislatura en el Parlamento canario, en la entrevista concedida al programa ’A buena hora’. El nuevo presidente del PP majorero ha destacado que "en Fuerteventura el PP es un partido unido. 656 afiliados de base han avalado mi candidatura de manera libre y democrática, igual que 11 de los 15 cargos públicos y 4 de los cinco comités locales del PP en la Isla". "Yo no diría que hay un partido dividido", ha explicado el ex diputado regional. "Este es un proyecto integrador, que tiene las puertas y ventanas abiertas y al que todo aquel que lo desee puede entrar o regresar", ha señalado. "Esto es un tiempo nuevo, con gente que queremos llevar el partido de otra manera, con trabajo en equipo para seguir sumando y recuperar la ilusión", ha dicho Enseñat. "El partido debe ser del afiliado, debemos devolver el partido al afiliado", ha añadido. El nuevo presidente anunciaba también los nuevos cargos de dirección. Así, Domingo Pérez será el coordinador general insular; Jéssica de León la vicesecretaria de Comunicación y Redes; Peña Armas, vicesecretaria de acción política y cargos públicos; Bruno Pérez será el vicesecretario de Organización y Afiliación, Afiliación y Participación y Vicente Calero se ocupará de la Acción sectorial y Movilización. Esther Hernández, fue nombrada la nueva secretaria insular del partido en la Isla. El noveno congreso del PP majorero se celebró en el Auditorio reuniendo a medio centenar de afiliados y simpatizantes con la presencia, entre otros, del presidente de los populares canarios Asier Antona y la secretaria general del partido, María Australia Navarro. Respecto a las negociaciones entre CC y el PP para que los populares puedan incorporarse al Gobierno canario, Enseñat ha dejado claro que el Ejecutivo de Fernando Clavijo "no está funcionando bien". El presidente del PP en Fuerteventura ha calificado de "sangrante", entre otras, la situación sanitaria en la Isla. Por su parte, Asier Antona ha calificado a Fernando Enseñat como “un hombre bueno” que abre un nuevo tiempo en Fuerteventura. Por su parte, Enseñat expresó su deseo de volver a recuperar la ilusión de los afiliados. “Tenemos que ganar los municipios si queremos gobernar esta isla, apuntó Antona. "Me apartaron y me fui a trabajar a mi despacho, a mi gestoría. Ahora vuelto a la política y creo que cualquier político debe ser bueno y normal. No hay más secretos", ha concluido Fernando Enseñat. Versión imprimir



