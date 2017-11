Sección > Lanzarote



El presidente del PP en Fuerteventura confía "plenamente" en las decisiones de sus compañeros en Lanzarote para lograr restituir la gobernabilidad en el Cabildo de Lanzarote



Fernando Enseñat, convencido de que Ástrid Pérez y Asier Antona "sabrán manejar una situación política tan compleja como la de Lanzarote"

El PP de Canarias ha anunciado este lunes que no caerá en las presiones que está recibiendo por parte de algunos medios de comunicación por su postura ante la crisis de la RTVC. "El PSOE debe explicar por qué se desmarca y se alía con el partido que sustenta al Gobierno y al señor Negrín, Coalición Canaria", reclama Enseñat Crónicas · 13 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Partido Popular (PP) en Fuerteventura, Fernando Enseñat, ha asegurado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que confía "plenamente" en la decisiones de sus compañeros en Lanzarote para lograr restituir la gobernabilidad en el Cabildo de Lanzarote, donde tras la salida del PSOE del grupo de gobierno ha quedado instaurada una minoría en una institución en la que la oposición casi al completo sigue trabajando para lograr censurar al presidente, Pedro San Ginés. "Desde fuera lo que sí veo es que tenemos una gran presidenta, Ástrid Pérez, y que ella y también nuestro presidente en Canarias, Asier Antona, sabrán manejar una situación tan compleja como la de Lanzarote, y muy similar a la de Fuerteventura. Confío plenamente en las decisiones que tomen los dos y estoy seguro que siempre será pensando siempre en lo mejor para los conejeros y para el Partido Popular de Lanzarote", ha manfiestado Enseñat en declaraciones al programa ’A buena hora’. Las similitudes entre Lanzarote y Fuerteventura en sus contextos socio económicos han llevado al presidente del PP majorero a criticar, como sus homólogos en la Isla de los Volcanes, la "escasa ejecución presupuestaria de las inversiones del Gobierno de Canarias un año más". El PP pide explicaciones al PSOE por su cambio de actitud respecto a Negrín y RTVC Por otro lado, el PP de Canarias ha anunciado este lunes que no caerá en las presiones que está recibiendo por parte de algunos medios de comunicación por su postura ante la crisis de la RTVC. El anuncio lo ha hecho el presidente del PP en las Islas, Asier Antona, una declaración respaldada por Enseñat, que es también diputado regional por Fuerteventura. "Respecto a la Radio Televisión Canaria, el PSOE debería explicar por qué en julio el señor Negrín era muy malo muy malo, pero ahora resulta que es muy bueno. Supongo que para ellos debe ser difícil de explicar, a diferencia dela del PP, que siempre ha sido clara y única. En julio dijimos que Negrín perdió nuestra confianza y seguimos manteniendo lo mismo, que no puede seguir al frente de la Radio Televisión pública", ha señalado Enseñat. Con respecto a los motivos que hacen que la oposición del Parlamento regional reclama la dimisión del director de la RTV Canaria, el presidente del PP en Fuerteventura ha alegado que "tiene un Consejo Rector donde de los cinco miembros, dos han dimitido y los otros dos no le respaldan; ha tenido muchas caídas de audiencia y no convoca precisamente este Consejo porque parece ser que no le gusta lo que en él le dicen. También hemos estado a punto de quedarnos con la señal en negro". "Si no es por una prórroga", advierte Fernando Enseñat, "la televisión hubiera dejado de emitir. Tampoco nos ha dicho cómo piensa arreglar este tema a partir del 1 de enero de 2018 y todavía no ha presentado las cuentas de 2018, motivos suficientes", a juicio del máximo responsable del PP en la Isla, "para que toda la oposición, toda la oposición, le retirara la confianza en julio pasado". "Ahora parece ser que el PSOE se desmarca y se alía al lado del partido que sustenta al Gobierno y al señor Negrín, Coalición Canaria. Pues tendrán que ser ellos los que lo expliquen", ha apelado Enseñat. Versión imprimir



