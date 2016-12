Sección > Canarias



El presidente tendrá que nombrar a las personas que van a sustituir a los socialistas en los principales puestos. Esta semana podrían saltar por los aires los pactos en varias instituciones locales donde CC y PSOE gobiernan juntos: La Laguna está en el principal punto de mira, aunque hay municipios como Arrecife que también plantean dudas de continuidad



Fernando Clavijo preside este lunes su primer Consejo de Gobierno en minoría

Crónicas · 25 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presidirá este lunes a partir de las 11.30 horas en la sede de Las Palmas de Gran Canaria su primer Consejo de Gobierno en minoría, después de que el pasado viernes decidiera destituir a los representantes del Partido Socialista (PSOE) por oponerse a realizar el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) como se había pactado en el Parlamento. Está previsto que el presidente comparezca alrededor de la una del mediodía, momento en el que responderá a las numerosas preguntas que se han tenido que ir amontonando en la cabeza de los periodistas en estos días de turrones, truchas y excesos. Allí, seguramente, dará los nombres de las personas que deberán ayudar en teoría de forma transitoria a sus actuales compañeros de partido para llevar las riendas de las numerosas áreas que los socialistas han dejado ahora vacías. Ha sido sin duda un fin de semana de notable tensión. Aunque Clavijo anunció el mismo viernes que se iba a tomar otro periodo de reflexión, lo cierto es que el fin de semana de la Navidad ha servido para casi todo menos para reflexionar. Los teléfonos no han parado de sonar en todos los partidos, principalmente en aquellos que tienen posibilidad de hacer algo para que cambie el rumbo de los acontecimientos: Coalición Canaria (CC), Partido Socialista (PSOE) y Partido Popular (PP). Es este último, el PP, quien con sus doce diputados se ha convertido en la clave del futuro. Sin embargo, según ha podido saber este diario, los populares no se plantean a corto plazo incorporarse al Gobierno con los nacionalistas, y mucho menos plantear una moción de censura en un escenario tan incierto como el actual. Así, todo lo que ha ocurrido este fin de semana ha sido el amontonamiento de las conjeturas y las cábalas. Lo que parece claro es que la banca política va a saltar por algún lado. Todo el mundo que sabe algo de política, y así lo temen en CC, está mirando al Ayuntamiento de La Laguna como el primero que podría saltar por los aires. Allí los nacionalistas mantienen un Gobierno frágil en minoría. Y allí los socialistas tienen que cobrar varias cuentas pendientes. Por eso no sería de extrañar que en estos días se haya gestado ya una moción de censura contra el alcalde, José Alberto Díaz. Si eso ocurriera, lo que está claro es que se desatarían las hostilidades en todo el Archipiélago. En el caso de Lanzarote es evidente que la institución que más peligro corre es el Ayuntamiento de Arrecife, donde la relación entre PSOE y CC ha sido tormentosa casi desde el mismo momento en el que echó a rodar el mandato del socialista José Montelongo y mucho más desde que inició su andadura el de su compañera Eva de Anta. Hace unas semanas desde CC se llegó a decir que si fuera por ellos el pacto estaba roto. Fue la dirección de CC la que frenó las ganas de romper. Y ahora podría ser el PSOE el que tomara la decisión, eso sí, conscientes de que hacerlo podría provocar una ruptura en cadena en otras instituciones locales como el Ayuntamiento de San Bartolomé o el Cabildo de Lanzarote. En el caso del Cabildo, su presidente, Pedro San Ginés, y su vicepresidente, José Juan Cruz, se han cansado de repetir en estos días que una ruptura del Gobierno de Canarias no tendría por qué afectar a la institución insular, donde es cierto que la relación siempre ha sido buena después de que entraran tarde a gobernar. No obstante, en estos momentos nadie descarta nada, porque nada se puede descartar. En el caso del Ayuntamiento de San Bartolomé, donde gobierna como alcaldesa la secretaria general de los socialistas lanzaroteños, Dolores Corujo, la situación es muy similar. Es una institución plagada de formaciones políticas. Intentar una moción de censura parece imposible, y romper el Gobierno echando a los concejales de CC no crearía otra cosa que un cisma en otras instituciones. De ahí que el movimiento en este municipio se antoje más difícil. La Gestora del PSOE se reúne también este lunes para analizar la situación y para ver qué opciones tienen en el complejo tablero de ajedrez de la política canaria. Saben que cualquier paso en falso podría generar problemas para ellos que en pleno proceso de recomposición interna tampoco serían los deseados. Versión imprimir



