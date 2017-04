Sección > Canarias



El presidente asegura que el PSOE estuvo de acuerdo con la distribución de los fondos en diversas ocasiones



Fernando Clavijo cree que las discrepancias sobre el reparto del FDCAN fueron "una excusa" del PSOE para abandonar el Gobierno de Canarias

Podemos reclama que el presidente sea sometido a la cuestión de confianza y el PP dice que el Gobierno está "solo, huérfano y náufrago" Crónicas / Agencias · 19 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado este jueves de "excusa" del PSOE "para salir del Gobierno" el reparto del FDCAN. A su juicio, la postura contraria de los socialistas a la gestión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), fue únicamente “una excusa”. Clavijo ha comparecido al mediodía en el Parlamento de Canarias a petición de tres partidos de la oposición en la Cámara regional para explicar los motivos por los que decidió cesar a los consejeros del Partido Socialista (PSOE), rompiendo así el pasado 23 de diciembre el pacto firmado desde el inicio de la presente legislatura. Por otro lado, Podemos ha reclamado en su turno que el presidente sea sometido a la cuestión de confianza. Por su parte, la portavoz del PP, María Australia Navarro destacado que el Gobierno regional está "solo, huérfano y náufrago". Antecedentes Desde la ruptura del Gobierno canario, unas semanas atrás, el máximo responsable de la Comunidad Autónoma ha vivido entre la búsqueda de apoyos y la sospecha de que lo de la moción de censura que propone el presidente del Partido Popular (PP), Asier Antona (con él también de presidente), es una posibilidad cierta, no es una coña marinera. Este jueves es el día elegido por él y por los demás para demostrar que no está tan solo, que cuenta con apoyos suficientes para continuar los dos años y medio de legislatura que le restan. También es el momento para que el resto de los grupos se pongan de acuerdo en eso de dejar de anunciar mociones de censura que en lugar de cacarearlas se deberían poner, si es que realmente hay voluntad por las partes de censurar. A partir de las doce del mediodía el presidente tendrá 35 minutos para explicar cuál es la situación actual y cómo y por qué se generó la actual situación de crisis política que padece el Archipiélago. Luego vendrán los demás, y ahí se verá si es posible como piden muchos cargos de Coalición Canaria (CC) retomar el diálogo con el PSOE, si el Partido Popular (PP) no es tan duro como Antona lo pinta o si por el contrario no hay futuro para los nacionalistas al frente del Ejecutivo. Entre todos ellos estará el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que utilizará el pleno extraordinario de este jueves en el Parlamento para pedir por vigesimonovena vez que Clavijo se someta a una cuestión de confianza. No lo va a lograr, el líder del otro partido nacionalista sabe que pincha en hueso. Lo interesante vendrá justo después de que acabe el pleno. Es posible que este mismo jueves las formaciones implicadas en el desaguisado ofrezcan a los ciudadanos de las Islas una solución al actual panorama. También es posible que no sea así. Versión imprimir



