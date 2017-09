Sección >

El presidente del Gobierno dice en COPE CANARIAS que no entiende cómo Dolores Corujo no convocó la Mesa de Seguimiento del Pacto antes de adoptar una decisión tan importante. Asegura además que su compañero Pedro San Ginés está en la misma situación que él, pendiente sólo de trabajar por Lanzarote al no estar en su mano controlar si le van a presentar o no una moción de censura

Fernando Clavijo cree que la decisión del PSOE de abandonar el pacto del Cabildo obedece exclusivamente a cuestiones vinculadas con su congreso insular

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles en el programa "La Mañana" de COPE CANARIAS, que se escucha en Lanzarote y Fuerteventura a través del dial 98.3, que la decisión del Partido Socialista (PSOE) de abandonar el grupo de gobierno del Cabildo conejero responde exclusivamente a intereses de su secretaria general, Dolores Corujo, vinculados con el congreso insular que tiene fecha desde este martes.



Para Clavijo, desde luego, su formación, Coalición Canaria (CC), no había dado motivos para que algo así sucediera, y si los hubiera dado, como entiende que debe ocurrir entre socios que comparten todavía un pacto global en no pocas instituciones del Archipiélago, se tendría que haber debatido en los órganos correspondientes. "Si yo hubiera estado en su situación, desde luego, habría intentado llegar a un acuerdo. Yo no sé qué movimientos se están produciendo en Lanzarote, pero me extraña mucho todo lo que está sucediendo. No entiendo por qué antes de abandonar el pacto en el Cabildo no se convocó a la Mesa de Seguimiento, porque se podrían haber encontrado soluciones si es que había voluntad de encontrarlas", explicó el presidente durante su intervención en el programa que dirige y presenta el periodista Máyer Trujillo.

Lo que tiene claro el máximo responsable del Ejecutivo canario, es que la excusa que ha dado el PSOE, la situación de los Centros Turísticos y la imputación de Pedro San Ginés por el caso de la incautación de la desaladora de Club Lanzarote, no es suficiente. Tiene claro, además, que los socialistas celebran en unos días un congreso regional muy importante y que después vendrá un congreso insular, que ya tiene fecha para el mes de noviembre, que a su modo de ver es la clave para entender esta historia. "Me da la sensación de que lo que ha pasado en Lanzarote con el PSOE obedece a movimientos precongresuales", concretó.

A pesar de la situación, Fernando Clavijo comentó que su partido, que no se ha estado quieto en estos días, no está preocupado por la posibilidad numérica que podría concretarse en una moción de censura contra Pedro San Ginés. Para él, la situación que se vive en Lanzarote es la misma que está viviendo él en Canarias, con un Gobierno en minoría que en cualquier momento podría ser censurado. "No tememos perder el Cabildo de Lanzarote. No depende de nosotros. Si está la moción de censura está, y si no está, pues no está. Lo que le pasa a mi compañero Pedro San Ginés es lo mismo que me pasa a mí, y él se va a seguir levantando todas las mañanas para intentar arreglar los problemas de todos los lanzaroteños como yo me voy a levantar todas las mañanas para intentar arreglar los problemas de todos los canarios", explicó por último.