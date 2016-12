Sección > Canarias



José Miguel Barragán anuncia que CC va a trabajar en estos días para garantizar la estabilidad de los acuerdos que mantienen con el PSOE en todas las instituciones locales donde gobiernan juntos



Fernando Clavijo: "Para garantizar la estabilidad del Gobierno he sido muy paciente con la delicada situación por la que pasa el PSOE, pero todo tiene un límite"

El presidente dice que va a tomar unos días de reflexión para ver si mantiene un Ejecutivo en minoría o si busca algún socio en otras formaciones políticas Crónicas · 23 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, informó este viernes en una comparecencia pública tras la celebración del Consejo de Gobierno de los ceses de la vicepresidenta y consejera Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández; del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso; del consejero de Sanidad, Jesús Morera y de la consejera de Obras Públicas y Transportes, Ornella Chacón y la ruptura del pacto de Gobierno que sustentaba Coalición Canaria y Partido Socialista. Posteriormente, Clavijo dejó una frase en su cuenta oficial de twitter que resume su sentimiento actual y lo que le ha llevado a adoptar la decisión: "Para garantizar la estabilidad del Gobierno he sido muy paciente con la delicada situación por la que pasa el PSOE, pero todo tiene un límite". De este modo, deja bastante claro que ha sido el lío interno en el seno de los socialistas el que ha llevado a terminar con un cuento del lobo que tenía a la sociedad canaria un tanto cansada. Este lunes se reúne de nuevo el Consejo de Gobierno en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 11.30 horas, momento en el que se determinará la distribución de los cargos y se analizarán las alternativas de gobierno.



En nota de prensa oficial, el Gobierno ahora en minoría destaca que el presidente adoptó esta decisión tras el abandono de los consejeros socialistas por segunda vez en los dos últimos meses de la reunión del Consejo de Gobierno y en la que se abordaba la nueva asignación de los recursos del Fondo de Desarrollo y la toma en consideración del requerimiento de los Cabildos insulares en relación a los fondos de empleo enmarcados en el FDCAN. Al respecto, el presidente canario apuntó que “no se puede permitir que consejeros de un Gobierno abandonen el Consejo donde se deliberan las políticas y la gestión del Ejecutivo” y justificó la decision adoptada “por responsabilidad con los dos millones de canarios”. Durante su comparecencia, Fernando Clavijo reiteró que el pacto no garantizaba la “estabilidad del Gobierno de Canarias” y señaló precisamente como primer objetivo la necesidad de dar estabilidad a un Ejecutivo que está trabajando para dos millones de canarios y para garantizar los Servicios Públicos Esenciales en nuestra tierra”. El presidente del Gobierno anunció, además, que en los próximos días tomará la decisión de los nombres de los nuevos consejeros que ocuparán las Carteras gestionadas por los consejeros socialistas y que, de momento, asumirán los miembros del Gobierno de Canarias. En este caso, la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, pasará a asumir, además, las áreas de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda; la titular de Hacienda, Rosa Dávila, gestionará las áreas de Presidencia, Justicia e Igualdad; la consejera de Política Territorial, Seguridad y Emergencias, Nieves Lady Barreto, gestionará también la cartera de Sanidad, y las áreas de Obras Públicas y Transportes serán gestionadas por el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega. Por su parte, el secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la población de las Islas, al asegurar que su intención y la de su partido es trabajar para garantizar la estabilidad de los acuerdos que mantienen con el PSOE en todas las instituciones donde gobiernan juntos, como es el caso de Lanzarote. "Dedicaremos mayor esfuerzo si cabe al propósito de reforzar el diálogo y el consenso con todas las fuerzas políticas", ha dejado escrito también en este complicado viernes en las redes sociales. Versión imprimir



