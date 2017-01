Sección > Nacional



Los socialistas plantean que su 39 Congreso sea para el 17 y 18 de junio



Fernández sitúa las primarias del PSOE en mayo y pide que se hagan con "respeto"

cope.es · 14 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha situado este sábado en el mes de mayo las primarias para elegir al secretario general, en una intervención ante el Comité Federal en la que ha reclamado a los candidatos que se presenten que actúen "con respeto entre ellos, a los procedimientos y al partido".



Fernández, que ha incidido en que ese respeto es lo que deben trasmitir todos los socialistas a la gente, ha garantizado que el proceso de las primarias será "abierto" y "transparente" y "participativo". Javier Fernández, ha llamado a su partido a abandonar la "endogamia" y el "ombliguismo" que, a su juicio, les ha llevado a alejarse de los ciudadanos, para conseguir que "la agenda del partido vuelva a caminar de la mano de la agenda del país". Según Fernández, el PSOE no tiene la confianza de la sociedad española por culpa de sí mismos, de esa endogamia y ese ombliguismo y del "fuego y el incendio interno" que les "bloquea" y que "paraliza su acción exterior". "Hace tiempo que la agenda del partido no camina de la mano de la agenda del país", ha lamentado en su intervención ante el Comité Federal que hoy fijará la fecha del 39 Congreso para el 17 y 18 de junio. Tras insistir en que los ciudadanos hoy no saben por qué "discuten" o por qué se "pelean" los socialistas, ha asegurado que lo que sí saben es que "no tienen nada que ver con ellos" y que "las preocupaciones de los socialistas van por un lado y las de ellos por otro". Por ello, ha propuesto que "la agenda del partido vuelva a caminar de la mano de la agenda de España". Versión imprimir



