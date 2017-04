Sección > Lanzarote



El portavoz de NC dice que a la cantidad de dificultades que tenían ya los ciudadanos de este pueblo se ha sumado una obra de Canal Gestión en el Camino de Los Olivos. Pide al equipo que lidera Pancho Hernández que se imaginen que están en campaña electoral y salgan a ver los problemas de los vecinos



Fernández acusa al Gobierno de Tías de poner cada día más difícil los accesos a los vecinos de Mácher

Crónicas · 8 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz de Nueva Canarias (NC) en Tías, Mame Fernández, ha acusado este domingo en nota de prensa al grupo de gobierno formado por Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) de estar jugando con los vecinos del pueblo de Mácher, al ponerles con su "desidia" y "desinterés" cada vez más difícil entrar y salir de sus casas.



"Los vecinos y vecinas de Mácher siguen sufriendo la desidia y desinterés del gobierno local, que no vela por lo que no es de su competencia ni por lo que lo que es competente. Cada día tienen más dificultades para acceder y salir de sus casas. A la ya conocida línea continua de la carretera LZ-2, la falta de las prometidas Rotondas, y el no encendido de las farolas dos años después, ahora se une las obras de Canal Gestión en el Camino Los Olivos, cerrando este camino de la red secundaria, que junto al camino Los Llanitos hacen un gran servicio a los vecinos en ausencia de la demandada rotonda", relata en su nota. Fernández denuncia que este lunes comienzan las clases después del parón navideño con el peligro que a su modo de ver suponen estas obras para todos los niños que van a tener que ir al colegio de la zona. Así, pide al alcalde, Pancho Hernández, que coordine, ordene y organice su gobierno, que salgan de sus despachos imaginándose que están en campaña electoral y así verán cada rincón y pueblo del municipio, y dejen de menospreciar más a sus vecinos y a los ciudadanos en general y que en el nuevo año recién estrenado no practiquen las mismas políticas de marketing y propaganda y dejen de vender humo. Versión imprimir



