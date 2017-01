Sección > Sociedad



La compañía catalana Elegants fue la encargada de inaugurar el evento con su espectáculo ‘Cabaret Elegance’



Éxito rotundo del acto inaugural del Festival de Circo ‘MalabHaría’

Crónicas · 3 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Las 500 personas que acudieron este lunes por la noche al Pabellón Municipal de Haría, convertido para la ocasión en un gran circo, pudieron disfrutar de unos fantásticos números de gran nivel en los que se combinaban equilibrios, trapecio, percha china, monociclo y malabares. La originalidad y la cuidada puesta en escena del espectáculo, unido a la comicidad de los artistas como lenguaje conductor, hicieron que la actuación inaugural del Festival Internacional de Circo-Teatro ‘MalabHaría’ fuese un auténtico éxito. El Ayuntamiento de Haría explica este martes al respecto en un comunicado de prensa facilitado a esta redacción que, tras más de cinco años recorriendo Europa con su con su espectáculo ‘Cabaret Elegance, por el que han recibido varios premios internacionales, la compañía Elegants realizó anoche la última actuación del mismo. El alcalde de Haría, Marci Acuña, destacó el “éxito rotundo del acto inaugural del Festival, donde tuvimos que colgar el cartel de no hay entradas; esto viene a consolidar a nivel insular la calidad de los espectáculos que se ofrecen y sobre todo la proyección que poco ha ido teniendo dicho evento en la circuitos nacionales e internacionales de circo”, añadió el primer edil. El Festival continuará este mismo martes, 3 de enero, con la actuación de Laura Montaldo, que realizará un espectáculo de malabares, acrobacias y danza. Una sesión gratuita para todos los públicos que tendrá lugar a las 17:30 horas, en la Plaza de Haría. Ya a las 20:30 horas se desarrollará una Gala de Circo que será conducida por Boni & Patillas y que contará con la actuaciones de los artistas Michael Ferreri & Davis Sosman (malabares); Cirk About It (báscula y acrobacias); Zenaida Alcalde (trapecio bajo); Rebe del revés (cuerda vertical); y Michael Ferreri (malabares). Ya este miércoles, 4 de enero, la compañía Cirk About It presentará un espectáculo lleno de acrobacias, saltos y equilibrios, en la sesión gratuita de las 17:30 horas, que tendrá lugar en la Plaza de Haría. A las 20:30 horas, el Pabellón Municipal acogerá la gala de clausura que contará con la actuación de los artistas Víctor (cuerda floja); Miguel Muñoz (magia); Marlen (aéreos); Ramiro Vergaz (malabares); y Matías (rueda cyr). Las entradas para asistir a los espectáculos de sala se podrán adquirir el día de la función en uno de los puestos habilitados para ello en el Rastro Joven de la plaza de Haría. Todo el programa en www.malabharia.com. El alcalde norteño, Marciano Acuña, agradece la colaboración y el patrocinio realizados desde la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias y desde el Cabildo de Lanzarote, “que nos ha permitido contar con artistas de con una reconocida trayectoria internacional”. Versión imprimir



