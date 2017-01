Sección > Lanzarote



La alcaldesa de Arrecife coincide con María Dolores Corujo en que espera la vuelta del PSOE al Gobierno en minoría de CC en Canarias



Eva de Anta garantiza la estabilidad del Gobierno de Arrecife ocurra lo que ocurra en el Gobierno de Canarias

Afirma que el Gobierno capitalino no ha tenido acceso aún al informe de la Concejalía de Movilidad sobre la Avenida Marítima y asegura que el cierre de la vía está llenando de vida el centro de la capital y de ventas a los comerciantes Crónicas · 11 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, garantiza la estabilidad del Gobierno de Arrecife ocurra lo que ocurra en el Gobierno de Canarias. La ruptura del pacto en el Ejecutivo de Canarias no supondrá cambios "en el pacto de estabilidad que se mantiene en tres instituciones de Lanzarote", el Cabildo, Arrecife y San Bartolomé. "Defiendo que es un pacto que funciona razonablemente bien y que al final lo que tenemos que dar es estabilidad y que al menos en los proyectos que nos hemos marcados en esta legislatura los vecinos vean que la ciudad avanza, se transforma y avanza", ha manifestado De Anta en su intervención en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. La regidora capitalina, representante del PSOE, ha coincidido con su secretaria general en Lanzarote, María Dolores Corujo, en su deseo por que "el pacto se reconduzca" y sea posible la vuelta del PSOE al Gobierno en minoría de Fernando Clavijo. "Creo que también hay motivos para ello y nosotros sí mantendremos ese pacto de responsabilidad con Coalición Canaria", ha afirmado la alcaldesa. Respecto al anuncio hecho este martes por el Partido Popular, cuyo presidente en Canarias, Asier Antona, no ha descartado una moción de censura contra Clavijo, Eva de Anta no ha querido precipitarse y ha preferido "que sean ellos los que tengan que dar una explicación". "Al menos me mantengo, ratifico y doy el anuncio de que mantendremos la estabilidad en el Ayuntamiento de Arrecife, y me consta que será así también en el Cabildo de Lanzarote y en el Ayuntamiento de San Bartolomé", ha destacado la alcaldesa. De Anta considera que el "desencuentro definitivo" entre CC y el PSOE en el Gobierno de Canarias ha venido precedido por desacuerdos en el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias, FDCAN, y por asuntos puntuales como el cierre precipitado de las cuentas generales del Gobierno de Canarias y discrepancias en la Consejería de Sanidad". En otro orden de cosas, la alcaldesa ha insistido en que en los próximos días convocará la Comisión de Cuentas, "antes de este mes", para convocar posteriormente el pleno en el que se prevé la aprobación inicial de los nuevos Presupuestos de Arrecife para este ejercicio 20117. El ligero retraso se ha debido, según De Anta, a "ligeros ajustes" de cada uno de los tres grupos políticos que sustentan el Gobierno de Arrecife. El informe de la Avenida y la recuperación del tejido comercial Por otro lado, la primera edil capitalina ha valorado la actual situación de la Avenida Marítima de Arrecife, cuya movilidad ha provocado también serias discrepancias entre los socios de gobierno de la capital, incluido el Partido de Independientes de Lanzarote. En este sentido, Eva de Anta ha afirmado que ha tenido acceso aún al informe de movilidad sobre la Avenida Marítima. "A raíz del pleno de octubre pedimos los informes pertinentes a los distintos departamentos, uno de ellos a la Concejalía de Movilidad. En cuanto tengamos ese informe, nos pronunciaremos", ha indicado De Anta, para la que la apertura al tráfico de esta vía tendría no solo consecuencias estéticas sino también económicas. "Hay que recordar que hay una inversión de más de un millón y medio de euros en su primera fase", ha recalcado. Frente al criterio y las quejas de los partidos de la oposición de Arrecife, Eva de Anta

ha garantizado que el cierre de la vía con la actual semipeatonalización está llenando de vida el centro de la capital y de ventas a los comerciantes. "Creo que el hecho de tener la Avenida como la tenemos permite recuperar los espacios públicos para el aprovechamiento de los verdaderos propietarios de la ciudad, que son los vecinos y vecinas de Arrecife. Ha sido positivo y lo hemos visto con las ventas de Navidad", ha añadido. Tras asegurar que así se lo han trasladado los comerciantes, la alcaldesa ha insistido en que "el balance es muy positivo" pero ha matizado que este asunto de la Avenida "no debería ser un motivo de desencuentro, sino todo lo contrario". "Al final tener el actual aspecto de la Avenida con la marina abierta al mar y para el disfrute de los ciudadanos tiene que ser un motivo de alegría y es un punto de inicio para transformar nuestra ciudad", ha manifestado. Eva de Anta ha asegurado que, frente a lo que mantienen partidos como el PP y ciertos comerciantes de la zona, "he pateado la Avenida y he hablado con todos los comerciantes, que en Navidad han tenido muchas ventas. Nosotros hemos dinamizado la Avenida y también en la calle Real se han recuperado casos. Están contentos y en Navidad han tenido muy buenos datos", ha certificado. "El cambio de la ruta en la Cabalgata de Reyes", ha concluido, "también ha contribuido a la dinamización del tejido comercial". Versión imprimir



