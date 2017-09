Sección > Lanzarote



La alcaldesa, que califica de "inevitable" la ruptura del pacto en el Cabildo, considera que PSOE, CC y PIL no tienen motivos de peso para romper en Arrecife el acuerdo de gobierno de la actual legislatura, a pesar del abandono de los socialistas del Gobierno insular



Eva de Anta confía en que no se produzca una ruptura del pacto de gobierno en Arrecife

Crónicas · 6 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, asegura que no está preocupada por una posible ruptura del pacto en la capital y confía en que el abandono de los cinco consejeros del PSOE del pacto del Cabildo no traiga consecuencias para el acuerdo de gobierno de esta legislatura en el Ayuntamiento de la capital de Lanzarote. La regidora ha dejado constancia este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote de que PSOE, CC y PIL no tienen motivos de peso para romper el pacto de la actual legislatura, a pesar del abandono de los socialistas del Gobierno insular en el Cabildo. Eva de Anta dice que su voluntad es mantener el acuerdo con CC y que así se lo ha comunicado ya sus socios de gobierno. "No, no, ninguna preocupación. Además, nuestra voluntad es mantener vivo el pacto que suscribimos en un principio ambas fuerzas, y que en su día fue para Canarias, para Lanzarote y para dos instituciones como Arrecife y San Bartolomé", ha manifestado la alcaldesa en el programa ’A buena hora’. En ese sentido, De Anta ha reiterado que le ha "comunicado varias veces tanto al portavoz de Coalición Canaria, Samuel Martín, como al primer teniente de alcalde, Rafael Juan González, que por parte nuestra en Arrecife nada cambia". "Yo creo que debemos tener sentido de responsabilidad y tratar de seguir adelante con el trabajo que estamos llevando a cabo en la ciudad de Arrecife", ha expuesto. Ruptura del pacto en el Cabildo La primera edil ha puesto de ejemplo la "estrecha colaboración" entre las distintas áreas de gobierno de CC y PSOE en las recientes fiestas patronales de San Ginés y ha destacado que el "trabajo conjunto se ve en actuaciones importantes como la inminente reapertura de la Casa de la Cultura Ginés de la Hoz en Arrecife", prevista para el 14 de septiembre. Respecto a la ruptura La alcaldesa piensa que la ruptura en el Cabildo ha sido "inevitable", ha alegado que en las filas socialistas no podían aguantar en la actual situación, pero mantiene que no sabe nada sobre una posible moción de censura y que ahora el PSOE es el líder de la oposición en la Primera Corporación lanzaroteña. "No comparto lo que dice el presidente del Cabildo", Pedro San Ginés, quien ha vinculado una posible moción de censura en su contra a la futura ruptura del pacto global también en Arrecife y San Bartolomé. "La información que tengo es que ahora pasamos a liderar la oposición del Cabildo de Lanzarote, y que nosotros seguimos manteniendo la estabilidad en Arrecife y San Bartolomé. Creo que debemos seguir caminando y manteniendo la estabilidad", ha apuntado Eva de Anta respecto a estos dos ayuntamientos de la isla. Versión imprimir



