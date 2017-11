Sección > Lanzarote



El consejero de Turismo del Cabildo cree que este gesto y la decisión de los trabajadores de esperar ahora por las sentencias judiciales, "lo que les pedimos desde que presentaron el preaviso", demuestran que la huelga de los Centros en agosto estuvo "politizada"



Eugenio ve "lamentable" que el Comité de Empresa de los Centros Turísticos invitara a su asamblea de trabajadores a todos los partidos salvo a CC

Lamenta que tenga que comunicarse con los trabajadores por carta porque ni siquiera le cogen el teléfono pero vuelve a apelar al diálogo e insiste en que la puerta de su despacho siempre está abierta para los trabajadores Crónicas · 22 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, reprocha a los componentes del Comité de Empresa de los Centros Turísticos que Coalición Canaria (CC) fuera el único partido al que no invitaron a su asamblea de trabajadores celebrada este pasado lunes por la noche. Echedey Eugenio, que también es el presidente del Consejo de Administración en la entidad pública de los Centros, ha mostrado su malestar por el hecho de que el Comité de Empresa, sin embargo, sí invitó al resto de partidos con representación en el Cabildo de Lanzarote y ha insistido en que la huelga que llevaron a cabo los trabajadores este verano fue fruto de un engaño por parte del Comité de Empresa, con influencias de ciertos partidos políticos ahora en la oposición. Eugenio ha destacado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que la polémica huelga de 20 días de agosto pasado "no sirvió para nada". "Parece que lo que ahora han decidido es esperar a las sentencias judiciales. Yo les recuerdo que eso fue lo que les pedimos desde que presentaron el preaviso de huelga, cuando les explicamos que había un tema judicial por medio, que no podíamos efectuar esos pagos hasta que no se pronunciara el juez porque había informes desfavorables y cuando les pedimos que esperaran", ha manifestado Eugenio en el programa ’A buena hora’. Respecto al cuerdo alcanzado en la asamblea de trabajadores esta semana, el consejero entiende que "si es así, si fue eso lo que aprobaron", aplazar cualquier línea tendente a reiniciar la huelga del verano pasado, "creo que nos vienen a dar la razón pues están demostrando que engañaron a los trabajadores y que hicieron una huelga para nada". El responsable de Turismo del Cabildo de Lanzarote ha lamentado que hasta tiene que comunicarse con los trabajadores por carta porque ni siquiera le cogen el teléfono y ha reprochado al Comité de Empresa que este lunes ni siquiera le dieran la oportunidad de escuchar sus demandas. En cualquier caso, Eugenio ha vuelto a apelar al diálogo entre la dirección de la empresa y los trabajadores y ha insistido en que la puerta de su despacho siempre está abierta para todos. Versión imprimir



