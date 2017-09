Sección > Lanzarote



El consejero de Turismo, que se alegra del fin de los paros y que confirma que la restauración en los Centros se retomará a partir de este martes, insiste en que la huelga ha sido "política" y explica que "se termina con las mismas condiciones sobre la mesa con las que se empezó"



Eugenio asegura que nada ha cambiado en las negociaciones con los trabajadores para que se desconvocara desde este domingo la huelga de los Centros Turísticos

Desde AETUR siguen estudiando por el momento el alcance y las pérdidas económicas provocadas por la huelga que ha mantenido durante 20 días paralizada la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo Crónicas · 4 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Los trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) han decidido este domingo, en asamblea celebrada en el Monumento al Campesino, aplazar la huelga indefinida que han venido protagonizando desde el 15 de agosto. Este lunes se incorporarán todos a sus puestos, aunque está confirmado que no habrá servicio de restauración en esta primera jornada, con lo que al menos se podrán abrir las puertas de todos los recintos de la red. El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, aunque satisfecho por la decisión del Comité de Huelga, asegura este lunes sin embargo que nada ha cambiado en las negociaciones con los trabajadores para que se desconvocaran desde este domingo los paros de los Centros Turísticos. Aunque Eugenio ha dejado claro en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que se congratula por el hecho de que se haya puesto fin a los paros, ha insistido en que la huelga ha sido "política" y ha explicado que "en realidad se termina con las mismas condiciones sobre la mesa con las que se empezó". Por ello, el responsable de Turismo ha manifestado en su intervención en el programa ’A buena hora’ que "los trabajadores han sido utilizados políticamente". "Hasta este lunes por la mañana todavía no teníamos la comunicación oficial de desconvocatoria de la huelga puesto que tampoco nos invitaron a esa reunión con la oposición. No sabemos bien qué ha cambiado, pero estas formas de acabar con la huelga nos demuestran lo que veníamos manteniendo desde un principio, que se trataba más de una huelga política que realmente de una lucha por el interés de los trabajadores. No se ha firmado nada y las condiciones que hay sobre la mesa son las mismas que al principio", ha expuesto. Reapertura de los Centros Por otro lado, el responsable de Turismo ha aportado detalles acerca de la reapertura de la red de Centros Turísticos prevista para este lunes, tras los veinte días de huelga por parte de los trabajadores. “Los Centros no han estado cerrados en ningún momento en realidad. Siempre hemos tenido dentro al personal que no estaba en huelga. Aunque es cierto que los equipos de limpieza tienen que ponerse al día, damos por hecho que este lunes será posible la apertura”, ha confirmado el consejero. “Hoy desde las 10 horas abrimos a la visita, pero será ya a partir de mañana martes y el miércoles cuando se ponga en marcha la apertura de la restauración”, ha abundado Eugenio, “pues tenemos pendientes una fase de compras y puerta en marcha de las cocinas”. Pérdidas no contabilizadas Por su parte, desde la Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote, AETUR, su portavoz, Rafaela Graciano, ha dejado claro este lunes en Cadena Cope Lanzarote que por el momento no se han cuantificado con exactitud el alcance y las pérdidas económicas provocadas por la huelga que ha mantenido durante 20 días paralizada la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo. "Todavía estamos mirándolo todo con lupa. Hay muchos aspectos no tan tangibles, como clientes que aún no han llegado o turistas que ya han cancelado su viaje", ha indicado Graciano. "En los próximos días lo sabremos exactamente porque no es solamente el día a día sino también los planes a futuro. Los clientes que todavía no han llegado a la Isla también han podido ser afectados por el cierre de los Centros", han explicado desde AETUR. Versión imprimir



