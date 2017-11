Sección > Lanzarote



El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote reaparece tras un periplo alejado de la actividad pública por problemas de salud y denuncia que "cuando la responsabilidad es patrimonial de quienes votan en el Consejo de Administración, ahí ya no se puede hacer política"



Eugenio asegura que el Gobierno insular llevó al Consejo de Administración de los Centros incluso los talones para pagar a los trabajadores por si la oposición aprobaba los acuerdos plenarios

Crónicas · 14 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, asegura que el Gobierno insular llevó este lunes al Consejo de Administración de los Centros Turísticos incluso los talones para pagar a los trabajadores por si la oposición aprobaba los acuerdos plenarios que avaló en el Pleno del Cabildo. Visiblemente molesto con la actitud que mantuvo la oposición en el último Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s), y tras recuperarse de unos problemas de salud que ha venido arrastrando, Eugenio ha reaparecido ante la opinión pública este martes en una entrevista mantenida en los estudios de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Lo ha hecho, entre otras cosas, para dejar claro que el Gobierno que preside Pedro San Ginés llevó al Consejo de Administración de los Centros incluso los talones para pagar a los trabajadores preparados, solo pendientes de la firma, por si la oposición aprobaba los acuerdos plenarios que había avalado anteriormente en el Plenario del Cabildo, en relación a la posible solución al conflicto laboral que provocó que el pasado agosto la red de los Centros Turísticos de Lanzarote permaneciera cerrada durante 20 días. El Gobierno del Cabildo, tal y como ha refrendado en Cope Echedey Eugenio, asegura que la oposición se ha negado a votar en la sesión de este lunes el acuerdo plenario para pagar las cantidades que prometió a los trabajadores de los Centros. Tras un intenso y acalorado debate, los representantes de los grupos de la oposición en el Consejo de Administración y el del Comité de Empresa decidieron “no ejercer” su derecho a votar ese punto del orden del día. Esta es la explicación que ha dado al menos el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio en declaraciones al programa ’A buena hora’. "La oposición podía haber votado a favor de un acuerdo que decía que mancomunábamos la firma de tres de los cinco consejeros de la oposición y que ellos firmaran los talones para los trabajadores. Se prepararon incluso los talones y estaban allí pendientes de las firmas de los consejeros, para que pudieran firmarlos y pagarle a los trabajadores, pero todo cambia cuando la responsabilidad es patrimonial", ha manifestado el también vicesecretario de Comunicación de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote. Eugenio ha advertido de que "los consejeros de la oposición se negaron a votar, igual que el Comité de Empresa. Los consejeros que aprobaron un acuerdo en el Pleno del Cabildo, cuando les toca aprobarlo y ejecutarlo en el Consejo de Administración -la diferencia es que cuando somos miembros del Consejo de Administración respondemos con nuestro patrimonio respecto a lo que allí votamos, porque así lo dice la Ley- ahí ya no pueden hacer política". El responsable de Turismo ha comparado esta situación con la que se vivió años atrás en el Consejo de Administración de Inalsa, la antigua empresa pública del agua en la Isla. Eugenio ha confirmado que debido a la decisión de la oposición "no salió adelante el acuerdo. Nosotros nos abstuvimos, pero es que ellos ni siquiera votaron a favor. Se negaron a votar el acuerdo que ellos mismos habían apoyado en el Pleno del Cabildo", ha criticado. "El acuerdo que entendía la oposición que era legal para poderle pagar a los trabajadores cuenta con informes negativos de Intervención, de la Secretaría, de los servicios jurídicos y de los Recursos Humanos del Cabildo", ha añadido. Además, el responsable del sector turístico en la Isla ha explicado que en el Consejo de Administración de este lunes también se dio cuenta de un informe de Secretaría que concluye que no se puede afirmar que el cese de José Juan Lorenzo, director gerente de la entidad pública, adoptado por el Pleno del Cabildo, sea conforme a Derecho. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :