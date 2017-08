Sección > Lanzarote



El consejero de Turismo denuncia que el Comité "no da respuesta, por segunda vez, a una solicitud que cuenta con el visto bueno de la Inspección de trabajo que tiene como objetivo cuidar y conservar el patrimonio creado por César Manrique"



Eugenio asegura que el Comité de Huelga "desoye la petición de la dirección para limpiar y mantener los Centros Turísticos"

Crónicas · 21 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El Comité de Huelga de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo de Lanzarote no ha dado respuesta, "por segunda vez en apenas tres días", a una petición de la dirección de la empresa "que tiene como objetivo poder llevarse a cabo, desde este lunes, las tareas básicas de limpieza y cuidado que se requieren mínimamente para garantizar el mantenimiento y la conservación de los espacios creados por César Manrique". El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, apela en este sentido este lunes, mediante un comunicado de prensa trasladado a este diario, a la “responsabilidad” de los representantes de los trabajadores “a fin de proteger y evitar el deterioro del mayor patrimonio insular que poseemos los lanzaroteños”. La dirección de los Centros expone que remitió un escrito el pasado viernes a los miembros del Comité de huelga solicitando su implicación para evitar poner en riesgo el legado de todos ciudadanos de la isla. Esta petición, que cuenta con el visto bueno de la Inspección de trabajo, fue reiterada durante la jornada de ayer domingo. A día de hoy, lunes, la dirección sigue sin recibir respuesta a ninguna de ellas. Echedey Eugenio alerta del problema que se generaría, “por ejemplo, en los jardines”, e insiste en su llamamiento “a la sensatez y al compromiso de los trabajadores hacia la obra creada por Manrique, elemento clave en la identidad de todos los lanzaroteños”. En concreto, la petición trasladada por la dirección de la empresa incluía a dos jardineros para atender los centros de Jameos del Agua, el Monumento al Campesino, el Mirador del Río y el MIAC-Castillo de San José los días 21 y 22 de agosto; un tercero para el Jardín de Cactus, por las especiales singularidades del centro, y al menos un limpiador/a de cada uno de los centros para realizar, cada dos días, las tareas propias encaminadas a garantizar la imagen y estética de los espacios. “Con este conflicto estamos perdiendo todos, la isla, los trabajadores, los Centros, el sector turístico insular y cientos de pequeñas y medianas empresas que dependen directa o indirectamente de esta Entidad, pero no podemos permitir es que esta huelga cause daño a nuestros Centros” apunta el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio. Versión imprimir



