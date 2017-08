Sección > Lanzarote



El consejero de Turismo de Lanzarote insiste en que la dirección de la entidad pública ha aceptado cinco de los seis puntos que planteó el Comité de Empresa



Eugenio alega que los trabajadores de los Centros Turísticos "no tienen motivos reales" que justifiquen la actual huelga

Crónicas · 18 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El consejero de Turismo, Echedey Eugenio, y el consejero de Hacienda del Cabildo, Luis Arráez, consideran que la huelga de los trabajadores de los Centros Turístico "no tiene ninguna justificación". Así lo han trasladado este miércoles en rueda de prensa ambos consejeros de Coalición Canaria (CC) en la Corporación, quienes han abordado en rueda de prensa los efectos del primer día de la huelga iniciada este martes, 15 de junio. Eugenio ha insistido en que la dirección de la entidad pública ha aceptado cinco de los seis puntos que planteó el Comité de Empresa e incluso parte del sexto requerimiento de los trabajadores, pero ha advertido de que "una subida salarial no la permite la Ley y menos puede concederse a través de una huelga". El consejero de Turismo, sorprendido por que finalmente la huelga indefinida que los trabajadores habían anunciado se haya llevado a efecto, ha precisado que son los aspectos económicos los que han terminado con los infructuosos intentos de la dirección de la entidad pública por evitar la huelga. Según Echedey Eugenio, los trabajadores pretenden que la subida salarial que se hizo efectiva, ha asegurado, en 2014, se vuelva a abonar con la excusa del complemento salarial, algo que supondría, según ha advertido, un desembolso de casi 1,5 millones de euros por parte de los Centros Turísticos. "Ni lo dice la sentencia ni hay ningún informe jurídico que lo permita", expuso el consejero, que ha apuntado que existen informes jurídicos de los Centros Turísticos que califican tal pretensión como "un disparate". "Tras aceptar una a una sus peticiones, se sacaban de la chistera nuevos requerimientos imposibles de cumplir por parte de la empresa", ha señalado Eugenio. "Ellos nos entregaron el viernes una propuesta para desconvocar el conflicto, con seis puntos. La empresa ha aceptado cinco de esos puntos y parte del sexto punto, pues entendemos que no sería legal y que estaríamos hablando de una subida de sueldos, lo que no se puede hacer a través de una huelga, y más cuando el convenio colectivo, que está para cumplirlo, está vigente hasta 2020", ha manifestado el titular de Turismo Lanzarote. Eugenio ha recordado que "una empresa pública tampoco puede subir salarios por encima del 1%, que es lo que establece la Ley. Así se lo hemos hecho saber, que estábamos dispuestos a aceptar cinco de esos seis puntos", ha insistido. Versión imprimir



