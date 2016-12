Sección > La madriguera







Esto es lo que pasa

Andrés Chaves · 27 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más 1.- Ha muerto el bueno de Pepe Macías, senador casi vitalicio del PP por Gran Canaria, el hombre al que más entierros asistió del mundo entero. Pepe Macías conseguía un puesto en el Senado, una vez tras otra, gracias a que asistía a los entierros de sus antiguos votantes y de sus familiares. Y de que visitaba a los grancanarios en Madrid, a los estudiantes, y les ayudaba. Era un caballero y batía todos los récords de ocuparse de los demás. Tenía 91 años y era una buena persona; no hizo mal a nadie. Descanse en paz. A Soria le han reventado los ladrones una caja fuerte en su casa de Tafira, leo en “Canarias 7”. Ya se sabe que a perro flaco, pues eso. También robaron joyas de su mujer. Claro, uno deja de ser ministro y pierde la escolta y la vigilancia de la Guardia Civil. Yo prefiero no haber sido ministro nunca y así no me acostumbro a los oropeles y a las vigilancias. No saben lo que agradezco no haberme dedicado nunca a la política, aunque tendría que haber hecho lo que Lalo Azcona, el locutor de referencia de la bendita Transición: retirarme a tiempo y ser ahora millonario. Me equivoqué continuando en esta mierda de profesión. Clavijo, que sí se dedica a la política, ha repartido los cargos que ocupaban los sociatas en sus consejerías, entre los suyos, provisionalmente. Ayer se escuchaba que quería nombrar vicepresidente del Gobierno a uno que no conocen ni en su casa a la hora de comer, Pablo Rodríguez Valido, diputado de Coalición Canaria (CC) creo que por Gran Canaria. ¡Toma, coño! El Gran Canaria no existe CC pero para cargos son como Reverón pa lapas. Bueno, pues que sepan que el tal Valido es uno de los candidatos al puesto que ocupó la defenestrada Patricia Hernández, la que fue okupa de la Presidencia, del apartamentito gubernamental, cuando se llevaba bien con Clavijo. Ahora se llevan fatal, están a la greña. También sonó, como les conté, el nombre de Pedro Ortega pero para ser vicepresidente de la cosa hay que ser parlamentario, o eso creo. 2.- Como Fernando Clavijo se cargó a Paulino Rivero, como Venustiano Carranza se merendó a Emiliano Zapata (poniendo la comparación en los extremos), nada le puede extrañar a Fernando que Paulino esté en el centro de la nueva conspiración. Ya verán como se las cobra porque yo conozco bien a Paulino y sé cómo actúa. Es astuto y sabe dónde se mueve. Así que no les extrañe que pronto pase algo en el Parlamento, aunque Paulino ya no esté ahí. Fernando tiene ahora toda la delegación y el apoyo de la Comisión Permanente de CC, que se reunió ayer en Las Palmas. Puede hacer y deshacer como lo crea oportuno. De momento, ha repartido entre los consejeros que quedan las competencias de los que se fueron. Es la primera medida. La segunda es nombrar a los cuatro nuevos miembros del Gobierno, de entre los suyos. Ya verán como empieza una lluvia de chiquilicuatres. Los pelotas han comenzado a arrastrarse por las pocas alfombras que le quedan a un partido con menos personalidad que un equipo de tercera. 3.- Murió el pobre Pepe Macías, le roban a Soria en Tafira y no tenemos sino la mitad del Gobierno. Y el PSOE anda por ahí, por las esquinas, viendo qué ayuntamientos se puede tumbar. Y por ahí se comenta que si Clavijo tiene un acuerdo secreto con el PP para que no triunfen los malos. ¡Dios mío, la política canaria es un tirabuzón! Y el fin de año se nos echa encima. Versión imprimir



