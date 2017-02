Sección > Canarias



Pedro Rodríguez Zaragoza: "Fue un error que asumo y pido disculpas porque fue inoportuno pero no estuve jugando todo el tiempo. Yo ya había intervenido, estaba tranquilo"



El viceconsejero canario de Acción Exterior pide perdón tras ser ’pillado’ jugando al solitario

Crónicas · 2 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más Escuche a Pedro Rodríguez Zaragoza este jueves en Cadena Cope. El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Pedro Rodríguez Zaragoza, ha pedido perdón tras ser ’pillado’ jugando al solitario mientras se encontraba en el Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior. Así lo reconoció Rodríguez Zaragoza en declaraciones a la cadena Cope, tras explicar que en dicho Consejo existe una orden del día que se fija desde hace tiempo y aseguró que él participó en el mismo pero admitió que cuando lo cogieron jugando era en los últimos momentos del encuentro. "Es verdad que estuve jugando al solitario al final del segundo día. Yo intervine el primer día y el segundo día. El primer día —hablan— quienes piden la palabra, yo la pedí dos veces", apostilló. El Consejo, explicó, ha durado dos días, si bien pidió "disculpas a la gente" porque reconoció que estuvo jugando "al final de la reunión, pero no es una buena imagen". "Fue un error que asumo y pido disculpas porque fue inoportuno pero no estuve jugando todo el tiempo. Yo ya había intervenido, estaba tranquilo", dijo. En cuanto a los temas tratados en el Consejo, Rodríguez Zaragoza apuntó que en el mismo se habló de la ley de nacionalidad porque "hay muchos países con problemas para obtenerla, del voto exterior, de la demanda de información del sistema educativo español, de la ayuda educativa y de la cobertura sanitaria. Versión imprimir



