Los mossos han identificado al conductor de la furgoneta que el pasado jueves cometió el atentado terrorista con atropello masivo en la Rambla de Barcelona



El terrorista huido era el conductor

El consejero de Interior ha confirmado que Younes cometió la masacre Crónicas / Agencias · 21 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Los mossos han identificado al conductor de la furgoneta que el pasado jueves cometió el atentado terrorista con atropello masivo en la Rambla de Barcelona. Así lo ha confirmado la policía autonómica en su cuenta de Twitter. El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha indicado que “todo apunta a que el conductor de la furgoneta” del atropello masivo del pasado jueves en la Rambla de Barcelona “es Younes Abouyaaqoub”, al tiempo que los mossos han confirmado que se ha identificado al autor del atentado. Los Mossos d’Esquadra han informado de que han “identificado el conductor del atentado de Barcelona”, aunque no han especificado su filiación y en este punto se remiten a una rueda de prensa de este mediodía sobre los avances en la investigación. No obstante, en declaraciones a Catalunya Ràdio, Forn ha añadido que “todo apunta a que el atentado de Barcelona y el incidente en la Diagonal -cuando un Ford Focus se saltó un control y apareció poco después en Sant Just Desvern- están relacionados”. El conseller de Interior, que se ha remitido para ser más explícito a la citada rueda de prensa, que tendrá lugar a las 12:30 horas, ha añadido que “al imán de Ripoll no se le conocía ningún antecedente. La comunidad musulmana no pensaba que fuera una persona radical”. Asimismo, Joaquim Forn ha señalado que “en estos momentos, se descarta un ataque inminente, y por eso no hemos elevado la seguridad al nivel 5”. “Hemos tenido conversaciones con el ministro y somos del mismo parecer de que no se tiene que aumentar -la alerta terrorista- al nivel 5”. Versión imprimir



