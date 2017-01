Sección > Cartas al Director







El silencio de la FCM, Carlos Meca y su séquito de ecolojetas sobre la bodega Stratus huele a pescado podrido

Bruno Perera · 8 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Es muy raro que después de que se publicara en el 02 de enero del 2017 que tres magistrados de la Audiencia Provincial dictaran sentencia a favor de la bodega Stratvs ordenando el alzamiento de la Medida Cautelar que pesaba sobre la misma desde el 20 de diciembre del 2013, la FCM, el psicópata y vago Carlos Meca y su séquito de ecolojetas no se hayan aun pronunciado, como tienen por costumbre hacer, publicando sus tantas nuevas sandeces y una o varias viñetas mostrando y llamando al empresario Juan Francisco Rosa Marrero mafioso y otras lindezas. Ver este link el fallo de la Audiencia Provincial:

http://www.lancelotdigital.com/images/20161230153959.pdf El silencio de la Fundación Cesar Manrique que es la Entidad Suprema de Poder que mangonea a su séquito de ecolojetas y las acusaciones de la misma, parte que ya conozco de antaño, me dice que ellos por creer que JFRM fue quien denunció la ilegalidad de la Casa de Las Cúpulas, etc., pero digo yo que no fue él sino un ex político que ahora está muy lejos de Canarias; de todas formas y con ahínco revanchista, en secreto, ha comunicado una o varias reuniones urgentes con sus componentes denunciantes contra la bodega Stratvs: Ginés Manuel Díaz Pallarés, miembro de El Guincho/ Luis Guirao Fernández,? / Francisco Javier Díaz Reixa Suarez abogado de la asociación Transparencia Urbanística / Mario Alberto Perdomo Aparicio, miembro de El Guincho, y Ezequiel Navío Vasseur, miembro de ADENA, para programar una nueva estrategia contra la resolución que dictaron los tres magistrados de la Audiencia Provincial. Creo no equivocarme si digo: “Estos señores ya se han sentado a debatir sobre la estrategia de la revuelta a seguir en adelante antes de que se produzca el des-precinto de Stratvs y también que burradas publicar a través de La Voz de Lanzarote y en otros medios afines a ellos”. Baso mis especulaciones en su ya primer intento publicado por La Voz de Lanzarote donde hace unos días comenzaron a implicar a la Alcaldesa de Yaiza señora Gladys Acuña para que antes de que se reabra Stratvs, ella como ya lo publicó, ponga trabas a la reapertura de Stratvs alegando que antes de que se pueda dar nueva licencia a la bodega el Cabildo de Lanzarote debe emitir un informe que diga si el establecimiento es compatible con las normas urbanísticas de La Geria, y según expone la Alcaldesa: “dependiendo de lo que el Cabildo dicte en el informe, el Ayuntamiento de Yaiza estudiará el tema y luego se pronunciará a favor o contra de otorgarle nueva licencia a la bodega Stratvs. Por favor lean en este link la noticia que expone la alegación de la Alcaldesa Gladys Acuña:

http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/servicios-juridicos-consistorio-yaiza-estudiaran-reapertura-stratvs/20170104120712113196.html La FCM y su séquito de ecolojetas intentan con sus triquiñuelas poner a los ciudadanos y jueces en favor de su guerrilla con cartuchos húmedos que ya no explotan pero que publican a los cuatro vientos como si fueran misiles nucleares devastadores y meten a la Alcaldesa de Yaiza como ficha de ajedrez que por temor político de cosas de su pasado y presente, se presta la señora a las imposiciones y solicitudes maquiavélicas ecolojetas a cambio del apoyo que le presta la FCM que ella piensa que le ayudaría a salir bien parada de sus tantos errores políticos que ha cometido en su trayectoria como mandataria del municipio de Yaiza. La FCM, su séquito y la señora Gladys Acuña que erróneamente se deja manipular, no quieren aceptar que la guerrilla contra la bodega Stratvs ya llegó a su final hasta que se celebre el juicio anunciado por la Audiencia Provincial, y que lo que es necesario y honrado en adelante, es que se callen la boca y por vergüenza ajena pidan perdón porque con mala milk no se debe exigir al Cabildo de Lanzarote que emita un informe explicando si la bodega Stratvs se ajusta o no al entorno urbanístico de La Geria porque eso es igual como recalcar que los tres magistrados de la Audiencia Provincial cuando dictaron y ordenaron la resolución del alzamiento de la Medida Cautelar a favor de Stratvs se equivocaron o procedieron con sus votos el dictamen por corrupción. Señores de la FCM, séquito de ecolojetas y señora Gladys, permítanme indicarles que cuando la Audiencia Provincial estudió la denuncia elaborada y presentada por el fiscal señor Stampa y la defensa que presentaron los promotores de la bodega Stratvs, seguro fue y es que, sus señorías leyeron todo cuanto expusieron ambas partes, y si determinaron por fallar en favor de levantar el precinto de la bodega Stratvs ocurrió a causa de que vieron que Stratvs podía operar con la licencia que ya poseía porque fue cerrada por la acusación que decía que Stratvs contaminaba el suelo y subsuelo de ríos subterráneos con aguas fecales que se vertían a través de su pozo negro. Pero los magistrados que son bien inteligentes y que por experiencia están acostumbrados a la lírica y retorica de fiscales y abogados, comprobaron que la denuncia no se ajustaba a la realidad, porque primeramente Stratvs como igualmente las otras bodegas vierten sus aguas negras después de 7m de profundidad, y porque por naturaleza las raíces de las parras no toman agua más abajo de 2m de profundidad. También el programa de Google Earth infrarrojos 3D, y datos históricos vulcanológicos del año 1824 exponen que en la zona La Geria su subsuelo es caliente y que por la poca lluvia que cae en Lanzarote máximo un 25-30 cm por m2 anual, jamás se podrían formar bolsas o ríos de agua dulce subterránea; y si la hubiera debería existir (geisers), pero no se dan lugar en la realidad del pasado ni presente. Métanse en la cabeza ustedes los detractores de Stratvs que el Cabildo de Lanzarote no posee facultades para emitir un informe donde pueda aclarar actualmente si es o no compatible la bodega Stratvs con el medio urbanístico de La Geria porque la zona postre de que el Plan Especial del Espacio Protegido La Geria LZ10 fuera anulado hace casi un mes, el Cabildo se deberá regir como así hicieron los magistrados del la Audiencia Provincial en su fallo, por lo que se exponía en el Plan La Geria del 2013-2014 donde se recogía que la bodega Stratvs y otras estaban reconocidas como inmuebles (ad hoc) habidos en La Geria. No cabe alegar que Stratvs necesita una nueva licencia porque eso llevaría a des-obedecer la orden que dictaron los tres magistrados de la Audiencia Provincial que fallaron a favor de que Stratvs reabra y continúe su labor hasta que se celebre el juicio que hay programado para dentro de X tiempo. Tampoco cabe exponer como algunos pretenden que, a falta del Plan Especial del Espacio Protegido La Geria LZ 10, es el PIOT el que tiene potestad y regula en presente todas las normas legales de La Geria; porque esa aspiración de los ecolojetas está muy lejos de la verdad por causa de que el PIOT es un Plan General que malamente contiene unas pocas normas que no son suficientes para juzgar que edificación está legal o cual se ajusta al urbanismo de dicho Paraje o de otro. Ustedes detractores podrán alegar las Mil y Una Noches con las mentiras de siempre contando que: (1).Stratvs contaminó suelo, subsuelo y ríos subterráneos de agua dulce (2). Robó terreno a la familia Negrín. (3). Excavó 44.000m3 de terreno. (4). Falsificó los planos. (5). Extrajo miles de m3 de picón del supuesto barranco El Obispo, y decenas de otras tantas boberías de mala milk, pero lo cierto es que por lo que he estudiado del conflicto, Stratvs dentro de la legalidad normal es la bodega que mejor se mezcla con las vistas panorámicas del sector, y asimismo porque no llevó a cabo todas esas atrocidades medio-ambientales que ustedes le achacan y que introdujeron en la acusación contra la misma. Stratvs es la bodega más rasante habida en el entorno La Geria que no rompe con las vistas panorámicas del sector. (Ojo al dato). Con el estudio que hice durante varios meses basado en la acusación de 95 páginas presentada contra la bodega Stratvs y con la utilización del programa Google Earth satélite y otros medios como Grafcan Visor Gobierno Canario, he podido desarrollar una defensa ecológica contra todas las atrocidades que el fiscal señor Ignacio Stampa con la ayuda de los ecolojetas mal informados se metió en su mente y que dio lugar a que la acusación contra Stratvs fuera hecha con datos históricos y volcanológicos erróneos y fuera de lugar; y de ello especulo que casi el 95% de lo que alega la FCM y su séquito de ecolojetas es un lío de cuentos que no se ajustan a la realidad sino más bien es un repertorio falso, orquestado y manipulado con intención de des-bancar al empresario Juan Francisco Rosa Marrero, que no es un santo pero si un empresario modelo digno de imitar. Post datum:. (1). Impedir que Stratvs no reabra es igual a que La Geria pierda una joya arquitectónica a cual posiblemente Cesar Manrique en vida hubiese dado su visto bueno, y que 50 personas no puedan obtener un puesto de trabajo, y a que en La Geria impere la norma vieja de la compra y pago de la uva que se coseche cuando a los bodegueros ( salvo Stratvs) les dé la gana abonarla. Post datum:. (2). En La Geria no cabe más solución que borrón y cuenta nueva y que se elabore un Nuevo plan que reconozca todas las edificaciones como legales, o contrario que se dicte sentencia de derribo para todo cuanto hay edificado sobre y bajo suelo y luego se dé licencia para que se pueda crear una nueva Geria. Sueño de palabras últimas que será imposible llevarlo a cabo, por lo que solo cabe borrón y cuenta nueva para que en La Zona vuelva a reinar el orden y la paz. En castellano: ¿Podéis imaginaros un mundo sin empresarios y que todo se rigiera por el trueque de materias primas como pretenden imponer los ecolojetas?- Sería como volver a un estado primitivo-.



